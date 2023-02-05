全面通關｜楓樹街檢測站半個月內逼爆變冷清　跨境司機冀取消證明

香港與內地周一（6日）起全面通關，市民回內地不需再進行核酸核測。記者今日（5日）再到半個月前曾逼爆的楓樹街遊樂場檢測站，只有少量要到院舍或醫院探病市民到場，亦有跨境司機因工作需要而仍然要接受核酸檢測，希望可盡快取消相關規定。另外有市民亦擔心隨檢測需求越來越少，社區測站數量亦會大減，希望可保留部分在市區的檢測站，直至所有防疫政策放寬，不再需要檢測。



記者今日再到楓樹街遊樂場的社區檢測站，上月大排長龍的情況已經不再可見，只是間中有一兩位零星市民入內進行檢測，整個過程少於五分鐘。

跨境貨車司機袁先生表示因為工作需要，口岸要出示48小時內的核酸陰性檢測證明，所以仍然要接受核酸核測。他表示相較內地，目前要在香港尋找社區檢測中心進行檢測並不困難，但亦擔心明日全面通關後會越來越少，「唔知點喎，到時再算囉。」他希望相關要求可以盡快放寬，除不用找檢測中心外，過關口時亦減去檢查核酸證明的時間，「唔使測就最好啦。」

阮先生因要到醫院探病，所以今午到檢測中心進行檢測，他認為如日後需求減少，檢測中心的數量下解亦屬正常，唯希望會保留部分在市區的檢測站。阮先生又表示，希望日後視乎情況亦會取消探病的核酸檢測要求，「不過佢有健康要求都合理，保守啲穩陣啲好啲。」

另一位同樣因要到醫院探病而到檢測站檢測的市民陳女士則認為，可以用快測的方式取代核酸檢測，她指出不少地方都已經用快測取代原本的檢酸檢測，認為到醫院探病亦有條件跟隨。

有社區檢測中心職員表示，目前他們仍未有消息指檢測中心何時會因應全面通關而閉關，相信有待政府公布再進一步消息。

▼1月20日 深水埗楓樹街球場檢測站輪候檢測市民大減▼

