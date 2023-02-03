全面通關｜核酸檢測需求大減　議員促關閉檢測站重新開放運動場

政府今日（3日）宣布下周一（6日）起與內地全面通關，除非7天內曾到過海外或台灣地區，否則市民過關到內地毋須再做核酸檢測。翻查政府資料，除卻社區會堂等場所，目前仍有至少50個遊樂場、體育館或運動場仍作核酸檢測之用，今午亦只有19%名額被預約，全面通關後亦僅剩少數群組仍要檢測，例如院舍員工及探訪家屬等，可預示核酸需求勢大減。

醫務衞生局局長盧寵茂今日在記者會上表示，世界衞生組織仍將新冠疫情列為全球緊急事件，目前有多方面仍要核酸檢測服務，包括很多國家仍要本港市民在離境前做檢測P，故自費服務要維持。至於針對重點人群願檢盡檢，相關服務調整仍要視乎疫情走勢。



立法會議員陳凱欣認為，政府全盤抗疫安排應重新檢視，例如將部份地點合適的檢測中心轉為疫苗接種中心，其餘則盡快開放予市民使用，「運動場一路都唔夠，地區中心又唔夠，可以開放應盡快開。」



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86個檢測站仍運作 約50個為遊樂場運動場等康樂設施

根據政府相關檢測網站，目前仍有86個社區檢測中心及檢測站仍在運作。至下午1時許，大部份檢測站今日尚有大量預約名額，僅中環愛丁堡廣場及九龍公園小型足球場已滿額，西營盤西湖里遊樂場、麥花臣遊樂場籃球場及沙田大會堂廣場則剩少量名額，但整體只有19%名額已有預約。86個檢測中心及檢測站中，有約50個為遊樂場、體育館、籃球場或足球場等康樂設施。

下周一往內地免核酸 院舍員工維持兩日一檢

當2月6日起香港與內地全面通關，市民北上毋須再持核酸陰性證明後，料核酸需求大減，屆時只有特定群組仍須維持核酸檢測，包括院舍員工每日上班前要做快測，且維持兩日一檢的強制核酸檢測要求；院舍家屬探訪時也要持48小時有效核酸陰性證明。

截至下午1時許，2月3日僅19%檢測名額被預約。（政府網站）

議員籲檢視檢測站安排 重新開放運動場

隨着香港全面復常，陳凱欣認，政府整體抗疫安排應要重新檢視，由於部份曾染疫的市民距離上次感染已相隔半年，或有接種加強針需要，政府應繼續宣傳接種疫苗，相反檢測需求下星期一起勢必大減。

陳凱欣。（資料圖片）

她認為，應檢視現有檢測中心，將部份較便利中心轉為接種中心，並騰空剩下的體育館、籃球場等設施，重新開放予市民使用，「運動場一路都唔夠，地區中心又唔夠，可以開放應盡快開。」

另一方面，她稱過往政府耗資不少公帑做檢測，當部份檢測中心關閉後，開支會減少，認為應預留部份原來開支，支援中學及小學生等仍要做快測的群組，補貼學校買快測包等，「日日快測對基層都係一個負擔」。

安老事務委員會委員、院舍營運者李輝。（資料圖片/梁鵬威攝）

院舍業界冀核酸要求改為快測：每次放寬都係被遺忘

對於院舍員工及探訪家屬仍要維持核酸檢測安排，安老院舍經營者、安老事務委員會執委李輝表示，院舍員工及家屬均反映政府安排太雙重標準，形容院舍在每次放寬都是「被遺忘的角落」，強調放寬探病對紓緩院友精神壓力等相當有效。她又說，農曆新年期間曾恩恤家屬探訪，未見院舍出現傳播，冀當局可允許以快測代替員工及探訪者的核酸安排。