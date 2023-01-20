楓樹街檢測站人流減少　市民不滿昨日等足四個鐘　促以快測代替

農曆新年將至，連日來都有大批市民到檢測中心做自費檢測，以便到外地旅遊或回內地探親，深水埗楓樹街檢測站昨日（19日）更出現百人排長龍情況。由昨晚起深水埗民政處安排專車，免費接載在楓樹街檢測站和白田檢測中心排隊的市民，前往人流較少的荔景社區會堂做檢測，今午楓樹街檢測站的人已大減，市民只需等候短時間已可以做檢測，亦有人專程來取紙本報告。



▼1月20日 深水埗楓樹街球場檢測站輪候檢測市民大減▼



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現場所見，共分三個排隊區，分別是取紙本核酸報告、已預約進行自費檢測及免費檢測。到中午時份，只有數名市民排隊取紙本核酸報告，不論是自費或免費的核酸檢測均不用排隊。

昨晚深水埗民政署為了疏導人龍，特別安排專車免費接載在楓樹街檢測站和白田檢測中心排隊的市民，前往人流較少的荔景社區會堂檢測中心，方便市民盡早完成檢測。

明日到與家人到韓國旅遊的胡先生表示，因現時韓國規定港人需出示48小時內的紙本陰性核酸檢測證明，故今日要特地再次前來領取報告。

他表示昨日預約了下午2時半進行檢測，在出發前看到政府預約網站上3時至6時的預約時段還有大量空位，本預計到場人數不多，「昨日2點嚟到先知咁多人排隊，等到5點幾、6點先做完，等了差不多4個鐘。」

他不滿政府對檢測站的安排失當，發放錯誤資訊，「政府個網明明睇到仲有好多吉位，嚟到完全兩回事。」政府應預計到初一前外遊和到內地的人士眾多，應提前做好檢測的分流措施。

老家在廣東河源的曾小姐，已有三年多沒有回到內地探親，「明天會經深圳口岸回家，與家人吃團年飯。」她說，今日是到領取報告，昨日花了近三個小時才能完成檢測，希望政府能盡早取消北上要做核酸檢測的安排，改以快測代替。

▼1月19日 深水埗楓樹街球場檢測站大排長龍▼

