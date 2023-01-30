通關｜譚耀宗指內地陸續關檢測站　盼撤核酸要求　料本周有好消息

中港逐步全面通關，全國人大常委譚耀宗昨日（29日）引述政務司司長陳國基，相信會取消香港與內地的通關核酸檢測要求，估計未來數天會作出決定。譚耀宗今日（30日）進一步指出，內地已關閉不多檢測站，港人要做檢測都有困難，希望政府盡快公布決定，「睇下聽日行政會議出嚟前，有無好消息話畀大家聽啦，愈快愈好啦。」



全國人大常委譚耀宗稱各地消息指通關工作已準備中。（張浩維攝）

譚耀宗在商台《在晴朗的一天出發》上表示，中港首階段通關後，本港確診數字未見有明。顯增幅，亦未見有旅客入境帶來大量病毒，認為可以探討進一步放寬。

他又指，內地已關閉不少核酸檢測站，難以做核酸，加上網上資料也不準確，令港人回程感到「頭脹」，既然內地都不想再做檢測，如果還保留過境核酸要求政策就不脗合，「仲搞呢啲嘢嚟做咩呢？好似唔配對。」

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譚耀宗昨日引述政務司司長陳國基，中港取消過境核酸的要求相信數日內會有決定，他今日再指，「司長話快啦快啦，估計幾日啦，希望呢個星期內」，他又稱「睇下聽日行政會議出嚟前，有無好消息話畀大家聽啦，愈快愈好啦。」

至於下階段會否一併重開羅湖及皇崗口岸，譚耀宗相信，羅湖口岸維修裝修速度快，希望可以盡早通關。

另外，有政黨及立法會議員建議增加馬會足球博彩稅，譚耀宗指，港府在過去三年疫情「使咗好多錢」，有需要「諗下計仔」開源節流，他認為馬會反應毋須過份強烈，「議員提出嚟，（馬會）咪解釋下囉，擺事實講道理。」他又指，民建聯建議政府派5000元消費券，有助刺激經濟，但同時要衡量財政赤字。

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