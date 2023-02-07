警方交通部擬新招檢控非法賽車　雷射槍錄影車牌　毋須即場截停

警方交通部過去以隱形戰車以及雷射槍等儀器，即場逮捕進行非法賽車的司機。新界北總部交通部及新界北總區刑事部聯合組成「反非法賽車專組」，近日模擬如何在毋須截停的情況下，使用隱形戰車及雷射槍等偵速儀器，逮捕違法司機。



從模擬情況可見，當雷射槍偵測到汽車懷疑正進行非法賽車時，負責操控雷射槍的警員會與指揮中心內專組成員溝通，同時錄影及拍攝車牌，其後再把相關資料給予刑事部，最後提出檢控。



▼新界北總部交通部及新界北總區刑事部聯合組成的「反非法賽車專組」▼



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組成「反非法賽車專組」 用雷射槍偵測疑非法賽車車輛

新界北總部交通部及新界北總區刑事部聯合組成的「反非法賽車專組」，模擬如何在毋須截停的情況下，使用隱形戰車及雷射槍等偵速儀器，以協助逮捕違法司機。當警員使用雷射槍偵測到汽車懷疑正進行非法賽車時，負責操控雷射槍的警員會與指揮中心內專組成員溝通，同時錄影及拍攝車牌，其後再把相關資料給予刑事部。

警方指加入新方法旨在加大執法力度

新界北總區交通部執行及管制組總督察蘇志偉表示，以往截停的執法方式行之有效，加入「非截停方式」是希望加大執法力度。之後會按地點和事件對公眾造成的影響來判斷使用甚麼方法執法。他又指，新界北總區以高速公路和山路為主，因此特意成立專案組打擊非法賽車。

非截停執法有盲點：確認司機身份成難處

新界北總區刑事部總督察羅禮謙表示，非截停執法方式其中一大難處，是確認司機身份，每宗案件的調查時間亦不一，但非截停執法方式可調配更多人手到現場搜證。

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察尹浩文強調，科技與執法人員可互補不足，「我哋嘅警察同事雙眼都係證據，所以即使科技或者錄影方面睇唔到司機，並不代表我哋嘅同事睇唔到個司機，我哋嘅同事當時可能已經見到司機嘅容貌同埋衣着。」