消費券｜第二期5000元2.28後不能再用　八達通$1000最遲4.16領取

【消費券第二期/消費券查詢/合資格消費/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】選用五款電子錢包（AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap&Go、PayMe、BoC Pay），在去年8月及10月時領取消費券的用戶要留意，5,000元金額使用限期至2月28日，逾期未用將被政府一筆勾銷。



至於八達通用戶尚有時間領取最後一期1,000元消費券，只要「合資格消費」滿4,000元，便可在下月16日開始領取尾期，最遲領取日為4月16日。惟須注意最後截數日僅餘兩個，分別為2月28日及3月31日，若上述日子消費金額仍未符合資格，將不能領取尾期款項。



五款電子錢包$5000消費券最後使用日為2.28

選用五款電子錢包，包括AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap&Go、PayMe及BoC Pay，分別去年8月7日及10月1日，領取第二階段共5,000元消費券的用戶，須注意使用限期將在本月28日截止，若逾期未用將被政府一筆勾銷。

▼第二期$5000消費券Q&A▼



+ 2

八達通消費券最後截數日為3.31 最遲4.16領取

至於選用八達通的用戶亦要留意，尾期1,000元的最後領取日期為4月16日。換言之，未領取尾期的用戶，須確定合資格消費已滿4,000元，便可在3月16日順利領取尾期。否則只剩下3月31日一個截數日，若屆時仍然錯過，該1,000元同樣會被一筆勾銷。

「不合資格消費」包括9個類別︰政府收費、公用事業收費、公共機構收費、教育開支、購買金融產品或服務、捐款、直接向非本地商戶購物、P2P付款和兌換現金。若有任何查詢，亦可致電八達通的熱線2969 5588。

▼八達通「不合資格消費」查詢▼



+ 2

查詢「合資格消費」四個方法

1. 八達通消費券查詢網站



2. 使用八達通App直接拍卡查詢（Android手機需具備NFC功能、iPhone 7及iOS 13以上型號 iPhone）



3. 港鐵站及商場內的「八達通服務站」



4. 八達通電話熱線2969 5588



（點擊進入網站即查合資格消費額）

八達通消費券計劃網頁。（八達通提供）

▼八達通消費券資訊▼



領取八達通消費券四大途徑

1）設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭、公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的拍卡機（藍機）；



2）7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場（包括Market Place、Market Place by Jasons、Jasons ichiba及3hreesixty）的所有分店；



3）八達通手機App（須具有NFC功能、iOS 13以下的手機除外）；



4）八達通服務站。

