通關直擊｜千人搶閘北上大排長龍　探病女士持免費檢測被拒出境

香港與內地今日（8日）終於恢復免檢疫通關，落馬洲支線管制站今早6時半重開，約300人早上6時許已抵關口前排隊，至開閘一刻，有約千人一同湧入出境大堂。



有港人急回內地廣西探望生病的96歲爺爺，但手持免費核酸檢測陰性短訊，而非付費檢測報告，不獲接受出境被彈回，她直言「想喊」，「冇人同我講要150、240蚊（付費檢測報告）先過得關。」



▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼



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早上6時許落馬洲口岸外有約300人排隊。早上6時30分，入境處收起落馬洲關口鐵閘，千名等候過關市民即一湧而入。現場分兩條隊，一邊是需預約出境的香港居民，另一邊是不需預約出境配額的內地居民。

職員在隊列前方檢查旅客預約證明及核酸檢測證明，才放行讓他進入離境通道。現場大排長龍，久久未能疏通人流。

想喊……可否幫幫我？ 被拒出境市民鄭女士

市民鄭女士手持政府免費檢測陰性短訊，她向入境處職員查詢後，被告知不可用免費檢測結果過關，「有冇人話你聽要150、240蚊（收費檢測價格）先過得關？」她無奈折返，稱不知道需做付費檢測才可過關。她此趟是往廣西，探望患病的96歲祖父，她說：「想喊……可否幫幫我？」

香港與內地1月8日起通關，政府提醒市民出境需持付費的48小時有效核酸檢測陰性證明。(Facebook添馬台Tamar Talk專頁圖片）

▼1月8日 大批北上市民到達落馬洲站▼



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立法會議員張欣宇表示，據以往做法，市民忘帶過關身份證明或未持有效核酸結果，會被帶回港鐵站出入口，由港鐵職員帶其行特別通道返回站內坐車離開。

立法會議員張欣宇（右二)表示，忘帶過關身份證明或未持有效核酸結果，會由港鐵職員帶行特別通道返回站內坐車離開。（鄭子峰攝）

▼1月8日 東鐵首班恢復向落馬洲站列車開出▼



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▼1月7日 市民排隊做核酸檢測▼

