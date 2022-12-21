外遊潮｜撤黃碼後每日2萬港人出境　家長花4.5萬元帶子女遊韓10日

聖誕及元旦假期臨近，不少市民年末去旅行。根據入境處出入境旅客流量統計數字，本港自上周四（15日）起，香港居民每日出境人數超過二萬人次。有家長趁學校假期，帶子女出遊，旅程長達一星期以上，人均花費動輒達1萬元。



韓國和日本依然是港人鍾情的旅遊點，有港媽今天（21日）帶著一對仔女出遊韓國首爾10天，連同當地消費加上酒店及機票費，預計共耗費4.5萬元；另有一家三口出發福岡，豪住萬元的溫泉酒店。兩家人未出發先興奮，準備農曆新年再次出行。



放寬黃碼後香港居民出入境人數每日逾2萬人次

政府上周三（14日）起撤銷海外抵港人士首三天的「黃碼」限制。入境處出入境人次統計數字顯示，本港放寬措施的翌日（上周四），香港居民每日出境人數突破二萬（22,830人），此後連續5天（直至19日），香港居民每日出境人數維持2萬人次以上。

莘莘學子的聖誕及新年連假已展開，羅小姐帶同一仔一女去首爾玩足10日，三人機票共耗費1.5萬元，另預計花費3萬港元購物。被問及會否擔心在旅行途中染疫，羅小姐表示，自己已經打齊四針「冇咩好驚」。

港媽帶子女遊首爾玩10日

她早於8月及10月，分別前往泰國及韓國旅行，提及之前兩次旅行需要在當地接受核酸檢測，費用昂貴，其中於韓國取得核酸檢測費用高達8萬韓元（約485港元）。

機場不乏一家大小的旅客，趁學校假期出發外遊。（張浩維攝）

對於內地大幅放寬防疫措施，羅小姐表示，熱切期待香港與內地通關，若不用隔離，希望農曆新年前往內地旅行，「恨咗好耐」。

政府明（22日）起放寬部份防疫措拖，惟口罩令、疫苗通行證及限聚令仍然維持。羅小姐表示，黃碼撤消後已非常開心，可以去多幾次旅行，但認為毋須放寬口罩令，因為戴口罩已成習慣，現時不戴口罩會沒有安全感。

期待通關回鄉探親

本身是自由工作者的沈先生，趁太太年底清大假，帶同兒子去韓國七天，預料是次行程每個人花費1萬至2萬元。他贊成港府近日遂步放寬防疫限制，提及世界很多地方都已經放寬，「雖然放寬咗，但係自己都會小心」。沈先生認為，港人外遊回來及外地旅客來港旅遊需要隔離始終較為麻煩，倘撤旅遊限制可以更方便，甚至回復至疫情前，相信可以帶動香港經濟。倘內地與香港恢復通關，沈先生打算回內地探望親戚。

平機票遊日豪住溫泉酒店

陳太一家三口今日起赴日本福岡旅行8日，她們早於5月訂購機票，合計只需5,000元，但就會耗費逾萬元租住温泉酒店。隨着政府逐步放寬防疫措施，陳太計劃農曆新年再出遊，與4歲的女兒去泰國曼谷旅行。她認為，政府撤銷黃碼限制後對小朋友較好，「起碼唔洗成日『撩（鼻）』」，又希望可以快盡快不用佩戴口罩，「咁但係如果嚟緊之後係會開關嘅話，都會睇下究竟點樣對自己保護（protection）係最好。」

陳太一家三口早於5月訂購機票，今日起赴日本福崗旅行8日。（陳葆琳攝）

泰國渡假打高球為樂

劉先生則帶上數枝高爾夫球桿，預備去泰國曼谷及芭提雅過8日「暑假」，他與太太及其他朋友同行，認為現時泰國天氣正好，適合打哥爾夫球，預計每人花費2至3萬元，之後農曆新年亦會再赴泰國。