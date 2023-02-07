渣打馬拉松︱田總籲確診者勿勉強參賽　2.12料濕度高跑手或較辛苦

渣打香港馬拉松第二十五屆將於2月12日舉行，香港田徑總會行政總監伍于豪表示今年比賽有3.7萬人參加，當中接近2萬人參加10K（十公里）比賽，約11,500人參加半馬，餘下接近5,500人參加全馬。他預計，比賽當日溫度較暖及濕度較高，預期參加者會較辛苦，他建議可留力中後段，控制體能力分配，有需要時可先放慢，甚至步行回復體力。



▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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伍于豪指，現時不少防疫安排等都已取消，加上活動處於戶外，風險較低，所以今年渣馬毋須事先進行檢測，他續指希望參加者留意自身健康，如參加者陽性或身體不適便不應勉強參賽，如有醫生證明可以申請退款。

參加者將在周四（9日）開始可以領取選手包，伍于豪指人流方面有安排，希望參加者可以有序拎取，以減少等候時間，希望選手可按預約時間去拎選手包，他表示雖然其他時段都可以領取到選手包，但可能所需要的時間會更長。

伍于豪又提到天氣預報表示當日溫度較暖及濕度較高，預期對參加者會較辛苦，他建議參加者可留力中後段，控制體能力分配，有需要時亦可先放慢，甚至步行回復體力。

▼香港渣打馬拉松將於2023年2月12日舉行▼

