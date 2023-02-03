渣打馬拉松2023懶人包｜領取跑手包方法　起步時間路線及防疫守則

渣打香港馬拉松2023（第25屆渣打香港馬拉松）將在2月12日（星期日）舉行，本文為各位跑手集合各項重要資料，包括領取跑手包、行李寄存，和全馬、半馬及十公里賽事資料、路線、防疫規例、注意事項、天氣等，方便跑手們作最後準備。



如何領取跑手包

．由2月2日（星期四）開始至2月11日下午2時正為止，跑手須經渣打馬拉松官方的網上平台，填寫姓名、電郵及比賽編號，登記預約領取跑手包

．可預約的時段為2月9至11日，每日均以一小時為單位分為多個節數，供跑手選取

．要注意的是，2月11日可領取時段只開放至下午3時；另外，部份時段已滿額

．預約後，會獲得確認電郵，跑手須根據已預約的時段往維園領取跑手包

．領取跑手包需三項文件：

1. 預約確認電郵

2. 附有特定二維碼（QR Code）的「跑手包領取書」

3. 香港身分證或護照的正本

領取跑手包注意事項：

1. 賽事當日不會派發任何跑手包

2. 預約領取時段後不能更改

3. 若未能在已預約時段領取，可申請授權他人代領，詳情可參閱確認電郵

第25屆渣打香港馬拉松在2023年2月12日舉行。（資料圖片／張浩維攝）

寄存行李

．比賽當日不設行李寄存服務

．根據大會安排，跑手如需寄存行李，請於2月9日（星期四）至2月11日（星期六），完成領取跑手包後一同辦妥

．大會只接受寄存簡單乾淨衣物（例如：襯衫、褲、襪子和鞋），請勿寄存任何貴重物品、水果及水

．全馬及半馬行李領回區：香港銅鑼灣維多利亞公園5至6號足球場

．十公里行李領回區：香港銅鑼灣維多利亞公園中央草坪

全馬起步時間及路線

．起點：尖沙咀彌敦道

．終點：銅鑼灣維多利亞公園

．全程時限：6小時

．起步時間：

馬拉松挑戰組—早上6：00

馬拉松1組—早上6：05

馬拉松2組—早上6：30

渣馬2023全馬路線圖。（渣打香港馬拉松2023）

半馬拉松起步時間及路線

．起點：九龍尖沙咀彌敦道（近美麗華酒店）

．終點：香港銅鑼灣維多利亞公園

．全程時限：3小時

．起步時間：

半馬拉松挑戰組—早上5：45

半馬拉松1組—早上7：50

半馬拉松2組—早上8：10

半馬拉松3組—早上8：30

渣馬2023半馬拉松路線圖。（渣打香港馬拉松2023）

十公里起步時間及路線

．起點：香港東區走廊（東行線，近中環及灣仔繞道出口）

．終點：香港銅鑼灣維多利亞公園

．全程時限：2小時

．起步時間：

十公里挑戰組—早上5：45

十公里1組—早上6：00

十公里2組—早上6：30

十公里3組—早上7：00

十公里4組—早上7：30

十公里5組—早上8：00

渣馬2023十公里賽事路線圖。（渣打香港馬拉松2023）

水站及食物安排

．大會將於起點、終點及賽道約每5公里處提供蒸餾水予參賽者，並於10公里之後之水站提供運動飲品予馬拉松參賽者

．大會將於約25公里及30公里處提供香蕉及朱古力予有需要之馬拉松參賽者（數量有限）

．完成比賽後，大會將於終點區派發蒸餾水、香蕉及能量條予所有參賽者

防疫安排

賽會表示，因應香港政府防疫規定和指引，所有參賽者將必須完成及遵守以下各項最新防疫指引：

．跑手必須預先登記預約領取跑手包時段

．如參賽者發現其2019新型冠狀病毒病聚合酶鏈反應（PCR）檢測或快速抗原測試結果為陽性，必須留家並通知政府相關部門作跟進，並不可參賽

．參賽者除進入賽道外，必須配戴口罩

渣馬停辦一年後終於順利舉行。（資料圖片／李澤彤攝）

其他注意事項

．若沒有按照所屬之參賽組別或時間起步，大會將取消其參賽資格，有關參賽者亦不會獲發成績、完成獎牌及證書

．若香港天文台在比賽當天（2月12日）早上3時正或以後發出3號或以上熱帶氣旋信號、紅色或黑色暴雨警告信號，比賽將會取消

比賽日隨身物品清單

．號碼布（計時晶片已貼在背面、必須用扣針將四隻角扣在胸前容易看見的位置、在背面用防水筆寫上緊急聯絡人資料）

．跑鞋

．跑襪

．跑衣

．跑褲

．八達通

．口罩

天氣預測

根據天文台的九天天氣預報，2月12日的氣溫將介乎攝氏17至21度，短暫時間有陽光，濕度介乎百分之65至85。但要注意天氣預報未必準確，跑手們出門前必須再查閱天氣，以準備合適裝備。