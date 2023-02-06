通關直擊｜蓮塘口岸5分鐘到地鐵站　巴士到大梅沙及仙湖植物園

中港全面通關，落成多年的蓮塘／香園圍口岸今日（6日）終於啟用旅客通關服務，過境模式與一般口岸無異，市民宜提早填寫電子健康申報表，以節省過境時間。



抵達蓮塘後，旅客可以經蓮塘口岸商業城，步行約5分鐘到地鐵站，再往深圳各地；旅客亦可乘巴士，到深圳旅遊勝地大梅沙海濱公園，或到有「深圳綠色心肺」之稱的仙湖植物園。



▼2月6日 蓮塘／香園圍口岸啟用旅客通關服務▼



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旅客乘搭巴士到香園圍口岸後，乘扶手梯上兩層抵達離境大堂，在入閘機掃描身份證後，便可經大橋通過深圳河進入蓮塘口岸。

旅客需填寫電子健康申報表，可選擇用微信或一般電子網頁方式填寫，完成後使用二維碼入閘，再出示回鄉證，經安檢完成過境手續，全程大約15分鐘，如預先填寫健康申報，可節省更多時間。

▼蓮塘口岸地鐵站及巴士站▼



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鄰近蓮塘地鐵站

離開口岸後，可以乘跨境巴離開，或上一層沿指示前往沙羅路，穿過行人天橋後到達蓮塘口岸商業城，步出商業城後往左走，可以到地鐵蓮塘口岸站，旅客可以前往深圳不同地方，只需數個站便可到大劇院、華強北、老街等熱門地點。

旅客如要乘巴士，可以在離開商業城後轉右，有高快巴士12 號，直達旅遊勝地大梅沙，車費7元，車程約20分鐘；另可乘M526往「深圳綠色心肺」之稱的仙湖植物園 ，車費8元，車程約15分鐘，仙湖植物園被評為「國家4A級風景區」及「國家重點公園」。

▼2月6日 保安局局長鄧炳強視察蓮塘／香園圍口岸▼



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旅客回程返港，同樣穿過蓮塘口岸商業城，再過行人天橋便到出境大堂，出入境手續相同。不過，旅客如使用WeChat 填寫健康申報表，只需點選「修改」，改為「出境」，便毋須重新填寫，快捷方便。

▼2月6日 城巴開辦新線B7前往香園圍口岸▼

