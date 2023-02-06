通關｜上水「藥房街」重臨拖篋客稱幫朋友掃貨　店外包裹戰利品

疫情三年後香港與內地終於全面通關，不過以往熙來攘往的上水「藥房街」已大不如前，雖有部份拖篋客重臨，但有店舖稱旺丁不旺財。



部份美容妝店甚受歡迎，有拖篋客在店外包裹「戰利品」。有內地旅客表示，專程幫朋友掃貨，將一盒盒知名的化妝品塞入行李篋，再經口岸運返內地，「寄上去600幾蚊，自己帶上去都係幾廿蚊車錢。」



▼2月6日 上水「藥房街」再現拖篋客▼



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藥妝店轉營代客先採購 人到即可取貨

有「藥房街」之稱的上水新康街，今日下午時段有個別拖篋客，部份人經香園圍口岸來港，形容十分方便。

「藥房街」有不少美容藥妝店，旅客可先於網上購物平台選購心水貨品，再由港商採購，旅客來港後便可直接取貨，免卻運費，其中一間藥妝店外，有不少拖篋客捧起一箱二箱，再將「戰利品」化整為零，塞入不同行李篋內，相當滿足。

內地旅客：寄貨需$600 自己帶貨只$20

內地客張小姐專程來港幫朋友購買化妝品，她指港商信譽良好，較有信心，「今次買咗4,000幾蚊，如果寄上去要600幾蚊運費，我帶過去車費都係幾廿蚊咋。」

有海味店及藥材舖負責人指，通關後未感樂觀，「返唔到以前架喇，邊有旅客丫」，「成朝無發市，通關都幫唔到啲乜。」