通關．黑碼｜陳國基稱與內地商討優化甚至取消　籲盡早填健康申報

香港與內地周一（6日）全面通關，署理行政長官陳國基今日（7日）在行政會議前提到昨日總出入境人次達28萬，陸路管制站以羅湖口岸最多人使用，有6.4萬人次。他又提到，填寫健康申報、簡稱「黑碼」是內地要求，當局知道用手機填寫申報對部份長者或有不便，已派員協助，又稱內地有相關需要必定有其原因，惟港府會與內地商討改善，甚或取消相關要求。



▼2月7日 署理特首陳國基在行政會議前見記者▼



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陳國基在行會前提到香港「雙囍臨門」，除啟動「香港你好（Hello Hong Kong）」大型推廣活動，也迎來與內地全面通關。

全面通關首日總出入境人次達28萬 陸路口岸羅湖最多

通關方面，他指在海陸空口岸，包括所有新開口岸，總出入境人次達28萬，粗略估算出境及人境人次佔一半一半，當日經陸路出入境管制站出入境的人次有22萬，同樣出入境各佔一半。

他續指，羅湖口岸最多人使用，有6.4萬人次，落馬洲支線口岸有5.4萬人次使用，港珠澳大橋有3.3萬人次使用，深圳灣口岸則有3萬人次使用。他都提到自己昨日曾與其他官員到羅湖視察，情況良好，旅客大致覺得暢順。

▼2月6日 羅湖口岸重開後首批市民及旅客出境▼



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陳國基稱，在通關方面有很多事仍要密切留意，最大挑戰或是周末人流較多，已著所有負責運輸的部門要將相關配套做好，另有派員協助旅客填寫健康申報。

就填寫健康申報、簡稱「黑碼」的過關程序，陳國基指屬內地的要求，坦言知道用手機填寫申報對部份長者或有不便，所以已派員協助他們填寫，希望便利他們及早完成這個程序，同時避免導致有太多人因要完成這程序而聚於關口，他形容昨日運作「好成功」。

陳國基稱內地要求健康申報定有原因：我哋要尊重

他又指，在不同車站都有相關宣傳，續呼籲市民有需要前往內地要留意相關要求，及早填寫健康申報，如有困難要及早找人協助。他表明，會與內地繼續討論改善，甚或取消這要求，但坦言內地有相關需要：「一定有佢原因，我哋都要尊重」，不過當局會不斷提出要求，希望令市民過關更順暢。

周三設特別櫃位協助跨境學童復課

另外，他也提及跨境學童明日（8日）起將經各口岸回港上課，當局已作特別安排，除了設特別櫃位，跨境校巴也已作好準備，迎接小學及幼稚園的跨境學童在本月22日開始回校上課。