限奶令十周年｜藥房業界促撤銷　環境及生態局：現談調整言之過早

今年為「限奶令」十周年，自由黨主席邵家輝早前就財政預算案提出建議取消「限奶令」，並解釋本港幼童已有足夠奶粉供應，政府毋須作出市場干預，他今日（7日）指出，「𠵱家唔取消咁等到幾時？定係永遠都放喺到？」

港九藥房總商會副理事張德榮亦表示，政府是時候檢討相關措施，重申奶粉供應商已可以確保港人有足夠奶粉買，強調取消「限奶令」是希望可以減少內地客對本港的誤解，「其實撤銷對我哋（生意）嚟講幫助不大。」



環境及生態局回覆查詢時表示，自「限奶令」實施以來，每年都有進行調查。現時兩地通關開始復常，故正持續監察配方粉供應鏈的運作情況，並需時搜集更多數據，以評估通關復常之後的最新情況，現時談調整「限奶令」是言之過早。



另外，香港與內地昨（6日）全面通關，不少人憂心疫情前水貨客在港大量搶購的情況再現。張德榮表示，全面通關後藥房的生意額只有輕微增加，亦沒有出現搶購，只是買入正常貨量。



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香港與內地昨（6日）全面通關，疫情前水貨客在港大量搶購的情況恐再現。不過，記者昨到過上水「藥房街」視察，雖然市面有不少拖篋客，但人流不再，有店舖更稱旺丁不旺財。

張德榮表示，全面通關後藥房的生意額只有輕微增加，只要為東鐵線沿線的藥房受益更多。大部分的內地人買入的都是保健品及日用品，但亦沒有出現搶購情況，只是買入正常貨量。

▼2月6日 上水「藥房街」再現拖篋客▼



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今年為「限奶令」的十周年，張德榮表示，是時候檢討相關措施，重申奶粉供應商可以確保有兩個月至三個月奶粉的存貨，可以供港人買入，「只要媽媽加入供應商嘅『媽媽會』就一定買到。」他強調，取消「限奶令」主要是希望可以減少內地客對本港的誤解，以消除內地與香港的隔膜，「其實撤銷對我哋（生意）嚟講幫助不大。」

自由黨主席邵家輝早前亦有向政府建議取消「限奶令」，他今日再解釋，相關措施實施至今近10年，現時奶粉供應已穩定，加上不少奶粉供應商已經直接供應到內地市埸，大大減少了內地人來港購入奶粉的需求。

不過，翻查食物及衞生局2019年的新聞稿提到，違反「限奶令」被定罪的個案自2016年起維持在每年約3,800宗，未見下跌趨勢，顯示本港配方粉水貨活動持續。邵家輝表示，香港作為奉行自由貿易政策的地區，只要確保本港幼童有足夠奶粉供應，政府則毋須作出市場干預，「多咗嘅做生意又好，賣比其他地方都好，都對香港無影響。」

他亦指，現時政治氣氛已有緩和，認為是適合時間取消「限奶令」，以減低對本港零售業和自由經濟形象造成的影響，「𠵱家唔取消咁等到幾時？定係永遠都放喺到？」

環境及生態局回覆查詢時表示，在考慮調整「限奶令」時，必需確保不會出現水貨活動再度活躍導致奶粉短缺的情況。在疫情爆發前的四年內（2016至2019年），因違反「限奶令」被定罪的個案每年超過3,500宗。疫情期間，大部分口岸關閉，跨境出行人士大幅減少，仍有零星違反「限奶令」被定罪的個案。

局方又指，自「限奶令」實施以來，每年都有進行調查。現時兩地通關開始復常，故正持續監察配方粉供應鏈的運作情況，並需時搜集更多數據，以評估通關復常之後的最新情況，現時談調整「限奶令」是言之過早。