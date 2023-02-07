簡約公屋｜樂善堂指能推進告別劏房目標　籲政府多解釋緩選址爭議

港府計劃興建簡約公屋，惟啟德世運道選址惹當區市民反對，立法會工務小組委員會周三（8日）將審議其中四幅用地。2017年以自資形式推行社會房屋計劃「樂屋」的樂善堂，其總幹事劉愛詩今日指（7日）支持簡約公屋政策，又表示樂善堂過去5年多在興建及營運短期社會房屋累積了經驗，為簡約公屋提供初模，而現在是時候優化短期房屋政策，簡約公屋可進一步推進「告別劏房」目標。



劉愛詩稱，樂善堂過去一直向政府表達作為非牟利機構，沒資源聘請一批專業人士興建社會房屋，而若這些短期房屋由政府興建，再由非牟利及有物業管理經驗機構營運，能加快興建之餘，又能提供福利支援，發揮更大協同效應。劉形容樂見政府聽取民意推出簡約公屋，相信由政府全力興建能加速部門間溝通，加快興建速度，更能節省成本。

▼簡約公屋啟德世運道選址▼



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劉愛詩又指，過去5年多在興建及營運短期社會房屋累積了經驗，為簡約公屋提供了初模，而現在是時候優化短期房屋政策，推出簡約公屋能進一步推進「告別劏房」目標，加上現各行各業也需要人才，簡約公屋興建也為社區帶來勞動人口，支援社區服務。

劉愛詩指不少人願意共享配套和資源：香港人一向具同理心

對於社會上反映簡約公屋選址問題，劉愛詩指樂善堂過往處理社會房屋也遇到地區意見，處理方法是多聽取地區人士意見，在技術性和資源性可行下盡量配合，如未能做到的則詳加解釋，她認為香港人一向具同理心，將心比己下，不少人也願意共享配套和資源。

▼2月2日 啟德私人屋苑居民大會反對區內建簡約公屋▼

