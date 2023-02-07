啟德簡約公屋｜何永賢：是共贏社會工程　三次放棄公屋揀樓須搬走

房屋局興建簡約公屋，其中啟德世運道選址惹當區市民反對。房屋局局長何永賢今日（7日）在報章撰文稱，簡約公屋是互利共贏的社會工程，是想為居住在惡劣居所、水深火熱的市民脫困。對於啟德選址爭議，何永賢稱，有人認為啟德地點太好居民入住後會不肯搬走，她強調，入住簡約公屋的申請者仍有三次揀樓上傳統公屋機會，如三次都選擇放棄即會被視為沒有迫切居住需要，會在輪候隊伍剔除，屆時不僅喪失輪候公屋資格，亦不可以再居於簡約公屋。



▼2月2日 啟德私人屋苑居民大會反對區內建簡約公屋▼



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以2年建築期、5年使用期為預算 屆滿後便釋出用地

何永賢在《大公報》撰文稱，簡約公屋最多人討論的是與啟德規劃定位的問題，她指世運道用地以2年建築期、5年使用期為預算，政府會以上述預算期為指標，屆滿後便釋出用地，讓政府按原有規劃落實發展，臨時性質的簡約公屋不會改變啟德發展區的長遠規劃用途和政府落實九龍東作為第二個核心商業區（CBD2）的願景初心。

核心商業區（CBD2）定位不變

對於CBD2的定位不變，何永賢指，九龍東已有、正興建或已獲批項目的商業樓面面積達到約400萬平方米，與中環核心商業區相若，撇除世運道用地，現時啟德區內仍有多幅商業用地尚未推出，未來幾年會因應市況陸續推售。

房屋局何永賢。（資料圖片／余俊亮攝）

啟德地點太好居民不肯搬？何永賢：三次放棄公屋不可再居於簡約公屋

何永賢指，有人認為啟德地點太好，居民入住後會「不肯搬走」，但她強調入住簡約公屋的申請者仍然有三次「揀樓」上傳統公屋的機會，如有關人士三次都選擇放棄，即會被視為沒有迫切的居住需要，自然會在輪候隊伍中剔除，屆時他們不僅會喪失輪候公屋資格，亦不可以再居於簡約公屋。

就有人擔心簡約公屋居民將令該區的交通難以負荷，何永賢表示運輸及物流局曾說明東鐵屯馬線繁忙時段約2.7至3.5分鐘一班車。現時，在啟德段早上最繁忙時間的載客率少於五成，仍有剩餘載客量，足以應付簡約公屋落成後整個啟德區的需求。

新巴士線在啟德簡約公屋落成前投入服務

另外，有關選址附近亦有多個巴士站，居民可步行約6至8分鐘到協調道或太子道東乘搭約40條專營巴士路線及10條專線小巴路線，方便前往香港、新界及九龍各區。同時，運輸署已計劃在該選址附近增設兩條新巴士線，在啟德簡約公屋落成前投入服務，上述公共運輸服務足夠應付需求。

▼簡約公屋啟德世運道選址▼



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整個項目開支削減近10億元

何永賢又指，已進一步壓縮簡約公屋開支，整個項目削減近10億元，而簡約公屋的使用期屆滿後可以將單元拆開，搬到其他合適用途，造福更長遠需求，劏房居民住進簡約公屋，一個月平均節省3500元租金，五年就是21萬元，以三萬戶計，五年原本用來交劏房租金的63億元，也將可以用於其他方面。

何永賢：五年用來交劏房租金的63億元可用於其他方面

何永賢重申，政府關注需要支援的基層市民，也在整體層面為社區考慮，希望簡約公屋出現，既能成為告別劏房重要一步，也能善用現時還未落實長遠用途的土地，透過短期善用，緩解迫在眉睫難題。