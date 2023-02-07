簡約公屋｜立法會工務小組周三早上勢激辯　詳解三大關注點

政府提出8個簡約公屋選址，然而社會提出多項關注，包括造價高於一般公屋，啟德選址亦引起延後該區發展及交通擠塞的疑慮，部份議員和市民更明確提出反對。



立法會財委會工務小組明日（8日）早上8時半就會討論簡約公屋工程，相關爭議如何解決、令議員和社會「收貨」，勢成為會議焦點。在大約兩小時的會議中，讀者可留意以下三大看點。



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1.造價明細、能否更節約、後續開支

目前政府提交的簡約公屋建議共有8個項目，分布啟德、牛頭角、柴灣、屯門、元朗、小欖和上水，未來5年共提供約3萬個單位。

根據政府文件，元朗攸壆路及上水蓮塘尾用地將興建3層高的建築，而其他則是17至19層不等。高樓大廈的地基要求自然更高，亦需要更多設施例如升降機等，道路、食水和排污設施要求亦不同，因此矮的和高的項目成本也不一樣。矮項目每個單位平均造價約53萬元，但高的項目則約65萬元。

單位總成本88萬 與政府計65萬有差距

然而，單是平均造價這一點就被外界質疑是誤導。面對社會質疑，房屋局局長何永賢去年12月曾表示，平均65萬元是扣除「渠、水」外部設施開支，「計返建築物本身，（建築成本）大概約200億元」。但渠水等外部設施即是土地平整開支，翻查房委會帳目，本身亦會計算在每單位建築成本之內。有出任房委會委員多年的人士坦言，過去計算建築成本，是以地盤總體開支計算，「包括駁渠、水、電，好少會話只計建築物要幾錢。」

據文件，簡約公屋若計及「設計和建築工程」總開支，原先成本高達267.9億元，就算在工程項目上節省9.5億元，令總建築成本降至259.9億元，連同其他微調後則仍有264.4億元，即3萬個單位每個總成本約88萬元，外界質疑高過傳統公屋。

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項目明細未交代 關注能否再降價

政府提出節省的9.5億元包括以最新技術改良地基工程、減去再生能源設施，以及減少簡約公屋設備，即不提供冷氣機和廚房的抽氣扇。同時亦包括節約額外基建工程費用1.5億元。然而，文件至今未能詳細交代當中的細項和落差，而當中的項目又能否進一步節約，亦是社會一直提出的問題。264.4億元總項目真金白銀拿出來的總成本，至今社會仍有不少聲音要求政府「條數要交代得清清楚楚」。

其實就算以政府提出的平均造價65萬元計算，仍然後一般公屋單位的65萬元相近。民建聯主席、九龍中立法會議員李慧琼就在明日的工務小組會議上提出書面質詢，當中明言這價格「難免令公眾質疑造價依然過高。」她提出政府能否提供更多數據，以解釋簡約公屋造價的合理性，以及能否進一步研究降低造價。

後續還有營運費用 第一批估計涉25億

其次，除了建築成本，簡約公屋亦需要營運費用。政府在提交給立法會的附件中表示，政府將主導簡約公屋的營運和管理，透過協作模式邀請有經驗的機構合作營運、管理及日常維修保養。政府估計首批1.7萬伙的總營運開支約25億元，而第二批則未有估計。若第二批營運成本相若，簡約公屋5年總營運開支則約有50億元。

組裝合成法（MIC）能節省成本和加快興建，「同心村」項目亦是以「組裝合成」建築法興建。（香港聖公會福利協會提供）

拆卸成本未明 組件儲存甚具挑戰

營運5年之後，簡約公屋需要交還土地，各部件將會拆卸，或在其他項目之中重用。然而政府文件並未交代拆卸費用，以及拆卸後的儲存地點和倉儲費用。3萬個單位，就算「只有四面牆」亦已有12萬塊「成層樓高」的組件，如何儲存及再運用和相關開支，本身已經是個挑戰。

至於其他成本費用加減，李慧琼提出原地皮需要押後售地超過5年，有否計算對政府財政的影響。而政府在文件中表示，目前正推出「現金津貼試行計劃」，假若計劃繼續推行，居民入住簡約公屋後就會跌出計劃之外，初步估計該計劃5年最多可節省20億元。

2.新增居民以萬計，交通安排切身問題

簡約公屋和附近的居民，每天都要乘車上下班和上課，交通問題是切身關注。其中一個有較大爭議的地點啟德，簡約公屋有10,700伙，李慧琼亦預計新增人口可能超過3萬，與毗鄰兩個公共屋邨人口總數相若，向政府質詢如何處理社會資源分配和交通負荷。

據了解，不少質疑該項目的居民均表示，港鐵啟德站平日上下班時間已經很多人，若沒有新增交通配套，擔心整個區域繁忙時間陷入「塞車塞人」的境況。

▼啟德居民2月7日到政府總部反對簡約公屋選址▼



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啟德憂塞車塞人 新界5地憂偏遠

至於其他地點亦有交通上的憂慮。實政圓桌立法會議員田北辰早前就說，步行10分鐘就到元朗西鐵站的同心村過渡性房屋項目，起步近1年入住率仍低，擔心簡約公屋5個新界選址即兩幅屯門、1幅元朗、1幅小欖、1幅上水地皮亦不理想。

基層市民為口奔馳，「我嘅訴求就係想返工」，如果距離上班地點過遠、交通轉折，確實讓他們多一重考慮。

署理行政長官陳國基今日（7日）在行政會議前見記者，亦提到交通問題。他說政府清楚市民的憂慮，承諾會做好交通配套，不會發生嚴重擠塞或運輸服務不足。然而目前來說，政府並未就啟德或新界地皮提出交通配套的建議，能否有初步解決方案，相信會是當區市民及簡約公屋居民相當重視的一環。

3.議員取態會否改變，投票意向及原因

政府公布簡約公屋詳情後，不少立法會議員也曾質疑造價和選址問題。當中九龍中立法會議員楊永杰反應最為強烈，他因不滿啟德選址申請遊行，惟一日後稱當局願意與居民會面，釋出善意，決定撤回申請。他稱，選址曝光後，不少啟德居民也有不滿，他不反對簡約公屋政策，但擔心在啟德區興建簡約公屋，會削弱東九龍發展成香港第二個核心商業區的概念。他日前表示，與當局會面後，局方未能回應他有關交通配套的關注，因此會在工務小組投下棄權票。

選委界立法會議員江玉歡月初批評簡約公屋造價過高，按政府申請撥款149多億元計算，一個「簡約公屋」單位成本約88萬元，即使房屋局局長何永賢提出的50多萬元一間，以住戶將入住5年計算，相等於每戶1萬元，倒不如資助每戶每月1萬元，「不用等起『簡約公屋』，不用浪費建築材料，又可鍾意邊度住邊度，唔知劏房戶鍾意哪個方案？」

江玉歡亦批評政府提出簡約公屋以來，從沒諮詢公眾，以啟德選址爭議為例，她認為政府應尊重民意，諮詢居民，而非「粗暴」推行，強調稱在疫情過後社會需要信任和團結，政府理應「做返正常程序」，進行公眾諮詢及與居民聯絡。

她早前要求當局進一步交代簡約公屋的需求評估、選址及造價細節等，否則或會投反對票。今日下午表示，因應房屋局提供的資料仍未夠詳盡，暫時不會出席明日會議。

江玉歡料將缺席：資料不足應該不開會

江玉歡回覆《香港01》查詢時表示，由於仍未收到房屋局補充簡約公屋造價、單位需求、清拆費用、儲存方式及費用等關鍵資料，故決定不出席明日立會工務小組就簡約公屋項目事宜的討論。她續指，她對簡約公屋造價等疑問早於去年11月的改革扶貧政策和策略小組委員會上已提出，惟至今局方仍未能提供相關資料，直言：「（明天）質詢得3分鐘都冇用，我要嘅係細節，唔明白點解政府唔提供，呢啲都係好基本嘅資料，唔夠料咪唔好開（會）住，再做過，11月問過嘅問題唔通聽日又要再問過？」

她強調，並非反對簡約公屋的理念，又明白香港有解決房屋供應不足的迫切性，但認為社會要理性、嚴肅審批撥款。

簡約公屋引起爭議之後，有議員曾經提出反對或質疑，相對地政府亦有多番解說。議員最終投票是反對、棄權、支持或缺席，以及各取態的理由，相信亦會是明日會議焦點。