簡約公屋｜陳國基重申時限為5年不改土地用途　冀社會互助互諒

特首李家超正率團在中東訪問，署理特首陳國基今日（7日）在行政會議前見記者，主動提及簡約公屋爭議。陳國基重申簡約公屋時限約5年，不會改變土地用途。他呼籲社會向住在劏房的人士伸出援手，發揮互助互諒精神，支持這個「大社會工程項目」。



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冀提早改善劏房戶居住環境

陳國基在記者會主動提及簡約公屋爭議，解釋政府預計未來10年公營房屋供應能滿足需求，但由於建屋期問題，大部份單位均在後5年落成。他說，政府想提早解決市民房屋需要，因此推出簡約公屋，讓居住環境不理想的人士提早有改善。

近日社會提出多項關注，包括質疑簡約公屋期限、會否之後改變土地用途，以及增加人口之後的交通配套等，陳國基在此一一解釋。他說，簡約公屋的地方原本都用作其他用途，這些土地一般只會用5年，之後就會交還用作原本用途。

臨時性質不改用途 多次表示冀市民諒解

對於啟德「簡約公屋」選址使用年期為7年，會否影響或有違啟德作為第二個核心商業區（CBD2）的定位，陳國基指，政府借用該選址5年，其後交還出來作原本的用途，強調簡約公屋安排只屬臨時性，不會改變原有用途，希望能夠得到市民諒解。

交通配套方面，陳國基說政府明白市民關注，承諾會處理好，不會出現擠塞等情況。

有時都會畀人批評，香港係國際化城市，咁先進嘅城市，點解有啲人居住環境咁唔理想呢？ 陳國基

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社會價值無法衡量 會繼續向社會解釋

至於有擔心樓價受到影響，陳國基說明白有不同考慮，但要理解住在劏房的人是急需政府幫手，認為大家都要有心幫助他們，相信大家這樣想的話，其他問題亦容易解決，鳥屋局局長亦會繼續向社會解釋。

簡約公屋的租金較市面低幾千元，陳國基說這筆錢對他們很有幫助，而且居住環境一定有大改進，對兒童來說一定有幫助，這些社會價值無法衡量，如花幾年讓基層上樓，對全社會都是好事，期望大家發揮互助互諒的精神，「請社會支持簡約公屋這個大型社會工程項目」。