情人節撞正初三赤口　男士往花墟買花氹另一半　檔主：花價平一成

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-02-14 15:23

今天（14日）是一年一度的情人節，不少男士都一早來到旺角花墟，選購花束贈予愛人與至親。今年情人節正巧撞上初三「赤口」，有男士坦言與太太相處之道正在於「互相尊重」，也有愛侶真情流露，互表心意。 有花墟檔主表示，今天玫瑰花、百合花最為暢銷，惟整體而言，今年情人節市道較靜，定價亦比去年低三分之一。

記者今日中午到旺角花墟視察，只見現場人頭湧湧，不少男士手持玫瑰花束，計劃與愛侶共渡情人節。結婚6年，與太太育有二女的梁先生表示，他每年都會購買鮮花，與太太慶祝情人節，惟今年因疫情原故，未有計劃其他活動，會和太太留在家中過節。梁先生又稱，他今年購買了一束鬱金香贈予愛人，表白妻子：「我好愛佢，好多謝你嘅付出。」他續指，女兒喜歡太陽花，稍後會再買一束太陽花贈予愛女，他笑稱：「爹地好愛你哋，錫晒你哋。」

梁先生今年購買了一束鬱金香贈予愛人，表白妻子：「我好愛佢，好多謝你嘅付出。」 （楊凱力攝）

張先生則與女兒到花墟買花贈予妻子，待會更會與女兒一同接妻子下班，給愛人一個驚喜。被問及夫妻之間的相處之道，張先生稱：「待人如己，互相尊重囉！」方先生亦與女朋友一同到花墟買花，隨後便一同「撐枱腳」，被問及情人節感受，他們相視一笑，方先生笑道：「情人節快樂！我愛你！」而方先生女友則笑回：「多謝你束花！」而陳先生則購買了一束玫瑰，贈予妻子及母親，表白妻子：「Happy Valentine！」

陳先生則購買了一束玫瑰表白妻子：「Happy Valentine！」 （楊凱力攝）

花墟檔主阿玲表示，因疫情關係，今年情人節市道較為冷清，「比舊年差好遠」。她稱：「宜家個個睇住個荷包，人流又少咗。」每位顧客的預算平均控制在500元以下，遠較去年的800至1,000元為低，因此即使今年鮮花來貨價上升，但售價反比去年低一成。阿玲坦言市道冷清是在她預計之內，故她今年亦減少備貨，而今天各種鮮花中，玫瑰和百合最為暢銷，顧客不但會買花贈予愛侶，也有人會買百合送給至親。

▼年初三赤口及情人節 車公廟人頭湧湧▼

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