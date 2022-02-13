情人節│男士「睇餸食飯」買花預算減半　花店：專一咗只買一束花

周一（2月14日）為一年一度溫馨情人節。以往大節日前夕，花墟人頭湧湧，男士為愛人預訂鮮花慶祝， 99支玫瑰花要花費數千元，但仍有不少捧場客購買以向對方表達心意。但有花商慨歎今年情人節前「史無前例」的冷清，卉豐花業經理梁嘉兒表示：「前排公布有600幾個確診，花墟即日靜到可以完全無人，問花價都無，好恐怖。」但網上訂單卻升一倍，彌補了人流上的損失，預計總收入與往年相若。不過，今年經濟不景，客人卻價錢至上，以往購買約2000元一紮花的客人不再豪爽，「好多人一入嚟就問，我要800蚊就得啦！」



她又分享，以往的確有少量客人會購買兩束花，送到不同公司，今年絕大部分只購一束鮮花至愛，苦中作樂的笑言，「疫情下的情人節，大家都專一了。」



卉豐花業經理梁嘉兒說，「首一排公布有600幾個確診，花墟即日靜到可以完全無人，問花價都無，好恐怖。」（資料圖片）

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第五波疫情嚴峻及新一輪嚴厲的限聚令下，不少人「在家工作」，商場、食肆冷冷清清。下周一（2月14日）為情人節，一向以來花墟人頭湧湧，但有花商慨歎「史無前例」的冷清。梁嘉兒說，「前排公布有600幾個確診，花墟即日靜到可以完全無人，問花價都無，好恐怖。」接後的近一星期，市面完全沒有好轉，看來慘淡。

梁說，不少人改以網上訂花，今年網上生意多一倍，形容「作為另一半，多多少少都要做啲嘢令對方開心，點都係傳統，而唔只擺公司曬命嘅 ！」但她說今年的訂單歷史性的大跌價，指今年較去年更差，以往不少男士花達2000多元買花，今年通通大縮水，只購買800元至1000元的花束，亦主動提出減價，言談間感受到大部分人因市況差「睇餸食飯」。

梁分享說，「好多買足好多年熟客，大部份都以靚行先，年年都會講『我信得過你！』但今年首一句卻說『買咁多年我只會搵你，計平啲啦！』都會好無奈。」又說以往卻有少量客的確會購買兩束花，送到不同公司，今年絕大部分只購一束鮮花送給至愛，笑說：「疫情下的情人節，大家都專一啲。」而她說，情人節仍為傳統傳達愛意的節日，實際訂單總數跟以往差不多，但相信節日過後，市況會更雪上加霜。

情人節剛巧碰上周一工作日，不少白領儷人在家工作，未能在辦公室收花，因此收花地點變成各大屋苑，甚至自行取花。梁店主說：「好多人在家工作，都自己帶走啦，怕疫情下屋企突然變成疫廈。」

另外，梁提到，今年的鮮花運費大升，部分來自肯雅的玫瑰因航運未能到港，內地昆明玫瑰，因司機需要進行檢疫等問題下，花束運費大升一倍，來貨價媲美美國玫瑰花，而粉紅色玫瑰花價格升幅最高，形容「價錢見到都嚇親，每個鐘升兩三蚊（一支）」800元至1000元的花束，大部分為9支至11支昆明玫瑰，「我地已經唔敢加價，花又無得來，運費又天價，以往我地製作花束，見到唔靚要掉唔當一回事，今年掉一支都竟然肉痛，好傷。」