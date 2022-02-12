情人節｜晚市禁堂食　廚師上門煮大餐服務預約早一星期已爆滿

下周一(2月14日)情人節將至，卻遇上第五波疫情大爆發，以往不少人會與情人到餐廳慶祝，但政府已收緊防疫規例，晚市禁堂食，情侶今年情人節不能在餐廳享受燭光晚餐；加上是星期一，不少人需要上班，亦未能把握午市時間與另一半慶祝情人節。

在不能外出晚膳的情況下，今年有人選擇廚師配對服務，安排廚師上門煮食，有私人廚師配對平台情人節當日的預約早於一星期前己爆滿，負責人表示近年受疫情影響，加上禁晚市堂食，更多人會嘗試廚師上門煮食服務。

新防疫規劃下，私人地方禁止多於兩個住戶聚會，負責人表示已諮詢有關部門，指上門工作人員，例如煮飯、鐘點、陪月等不計入一戶，但會提醒客人有責任遵守防疫規定，不可多於兩戶聚集。



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禁晚市堂食措施延長至2月17日，情人節當晚，情侶不能到在餐廳用膳慶祝，有人則會選擇預約廚師上門炮製情人節晚餐。私人廚師配對平台MobiChef主打高檔廚市上門飲食，創辦人孫曉欣表示，平台有50多名廚師，情人節當晚準備2人料理的廚師亦早於2月8日已經預約爆滿，二人用餐平均每人價格1,800至2,000元，當中以西餐、日式廚師發板及Fusion菜最受歡迎，除了到家中煮食外，亦有情侶會預約廚師到Staycation的酒店準備晚餐。

孫曉欣指，每逢節日如聖誕節及情人節生意都會較好，除了可安坐家中亦能食大餐外，男友亦可為女友準備滿意的晚餐，「情人節冇理由叫外賣架嘛，女朋友都唔收貨啦。」

孫曉欣表示，廚師上門煮食的服務在外國較為普遍，香港則尚未普及，但近年受疫情影響，市民擔心外出用膳會增加染疫風險，再加上防疫規例下每枱人數、進食時限等種種限制，甚至晚市禁堂食，令更多人接觸到私人廚師配對服務，生意亦有上升，今年生意比去年同期多約1.5倍，「好多人過時過節都想食好啲。」

孫曉欣指，每逢節日如聖誕節及情人節生意都會較好，「情人節冇理由叫外賣架嘛，女朋友都唔收貨啦」。（受訪者提供）

在新防疫規例下，禁止多於兩戶以上聚會，孫曉欣則曾向有關部門查詢，獲得回覆指上門工作人員不計入一戶，即例如上門鐘點、陪月、煮飯、維修等可獲豁免，而客人亦有責任遵守防疫規定，不可多於兩戶聚會，她相信客人是在已知此規定的情況下預約，所以影響有限度，只有少量訂單被取消。

《香港01》向食衛局查詢，獲回覆指別無選擇必須採取措施，進一步減低市民之間的社交接觸，大眾應減少不必要聚會，又稱如有疑問可自行尋求法律意見。

近日疫情嚴峻，孫曉欣表示，平台要求廚師需嚴格跟從衛生指引，確保煮食過程安全衞生；另外廚師到工作地點時亦需「點對點」，不會到其他地方，以減少染疫風險。另外亦有特別團隊留意確診大廈名單，萬一已預約的工作地點出現確診者便會取消預約，並在日後再作安排。

孫曉欣稱，品牌下有另一位於尖沙咀餐廳Danran，剛於去年12月開業，但開業不久便遇上第五波疫情及晚市禁堂食，餐廳廚師亦即時「變陣」，轉為私人廚師配對工作，確保廚師可繼續有工開外，亦幫補到公司收入；另外，雖然情人節當晚禁堂食，有情侶轉戰下午3時至5時「早晚餐」時段，Danran該時段的預約亦早以爆滿。

由於情人節正日當日是工作天，有不少人會選擇提早至12日及13日周未慶祝，記者以顧客身份向酒店查詢，不少酒店周未午餐的預約只剩下少量時段可選擇甚至爆滿，以香港東方文華酒店為例，文華扒房12日至14日三日午餐時段的預約早已爆滿，而文華廳只剩下14日12時後的時段可供預約。