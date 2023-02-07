梁晃維未交申報書　備國安法案致身心俱疲　官信非惡意准逾期交

現因初選案還押的認罪被告梁晃維，於2020 年參與立法會換屆選舉，被指在遭取消資格後沒按時提交選舉申報書。他早前向高等法院申請逾期提交申報書，及望獲豁免提交相關收據，解釋指部份收據或在警方搜查、清空辦公室期間意外遺失，更自言因國安法案件身心俱疲，一度無心力處理本案。法官高浩文今（7 日）頒下判辭，接納梁的解釋並認為他並無惡意，不認為梁可因不提交選舉申報書而獲利，批准梁的申請，但下令梁需向律政司支付近三萬元訟費。



判辭提及，梁晃維於7月20日報名參與立法會，但於同月底被取消參選資格。根據《選舉(舞弊及非法行為)條例》法例，「候選人」亦包括公開表示有意參選的人士，因此梁仍需交選舉申報書，以及相關的支出收據等，但他並沒有提交。

梁晃維因涉初選案被捕，並還柙至今。（資料圖片/高仲明攝）

誤以為選舉職責已結束

梁晃維早前在誓章解釋，他於2020年7月30日遭DQ，他因而錯誤地認為他作為候選人的職責已結束。之後隨著選舉宣布延期，他對相關事宜亦失去警覺性，認為再沒有事情需要處理。至於由選舉事務處經電郵發出的交回選舉申報提醒，梁不爭議曾收到相關電郵，但以為電郵多數會先經由其兩名助理處理，而他們並沒有將電郵轉交給他。

國安法被捕還柙至今

直到廉署人員上門，梁意識到他有需要遞交選舉申報。惟兩日後，梁便收到國安處通知指他違反國安法，不久後便被帶上法庭，一直還押至今。梁形容他當時身心俱疲，只能選擇優先處理國安法相關事宜。直到2021年尾才能分心處理本案，他索取法律意見準備此申請，並在家人朋友等協助下找回當時的選舉開支收據。

警曾引國安法進行搜查

惟他最終只能取回部份收據，因其辦公室曾遭警員引用國安法進行搜查，警員的目標是與2020年選舉相關資料。另於2021年5月，梁辭去區議員職責並清空其辦公室，他當時被還押，未能親自監督搬遷過程。梁認為部份收據或在警方搜查、清空辦公室期間意外遺失。

官指梁一直認真對待候選資格

法官認為，梁過去一直有就選舉相關支作紀錄，屬認真地對待其候選資格。法官指選舉當時史無前例地押後，梁或許因而對其候選人職責的戒心下降。至於其助理未有將電郵轉交屬不幸及疏忽。接納梁指部份收據或在警方搜查時意外遺失，考慮梁一直還押，理解他將心力放在國安罪行上。

其選舉開支遠低於條例訂明上限

法官基於梁在此事上無惡意，又指梁的選舉開支總額約 13 萬元，遠低於條例訂明的 266 萬元上限，不認為梁可因不提交選舉申報書而獲利，故批准梁的申請，但下令梁需向律政司支付近三萬元訟費。

案件編號：HCMP77/2022