35+初選案︱還柙逾兩個月　梁晃維辭中西區區議員　fb專頁停用

再有民主派區議員請辭。民政事務總署證實，現因民主派35+初選案被還柙的中西區（觀龍）區議員梁晃維，已辭去區議員一職。

根據區議會網頁，梁晃維的議席顯示為「至2021年4月30日」。梁晃維的fb專頁現時亦無法瀏覽，相信已經停用。