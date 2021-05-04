35+初選案︱還柙逾兩個月　梁晃維辭中西區區議員　fb專頁停用

撰文：林劍
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再有民主派區議員請辭。民政事務總署證實，現因民主派35+初選案被還柙的中西區（觀龍）區議員梁晃維，已辭去區議員一職。
根據區議會網頁，梁晃維的議席顯示為「至2021年4月30日」。梁晃維的fb專頁現時亦無法瀏覽，相信已經停用。
曾助陳浩天舉辦集會
民政事務總署回覆查詢指，已接獲梁晃維的辭職通知，「有關區議員辭職事宜，根據《區議會條例》第32條，如民選議員議席出現空缺，民政事務總署署長須在知悉出現空缺後21天內，藉憲報公告宣布民選議員議席出現空缺。」
現年24歲的梁晃維，曾任港大學生會外務秘書，2017年曾協助香港民族黨召集人陳浩天舉辦集會。2019年，梁積極投入反修例活動，在校內外擺設街站、製作文宣等。同年區議會選舉，梁參選觀龍選區，以225票之差，擊敗競逐連任的民建聯楊開永。
梁晃維的fb專頁現時亦無法瀏覽，相信已經停用。（fb截圖）
宣誓修例通過後篤定失議席
去年原定的立法會選舉，梁晃維為「墨落無悔 堅定抗爭」聲明書發起人之一，並參與民主派初選，於港島區排行第三成功出線。但其後梁晃維遭到選舉主任取消參選資格。政制及事務局今年推出公職人員宣誓修例草案，局長曾國衞明言梁晃維、南區區議員袁嘉蔚、荃灣區議員岑敖暉、東區區議員鄭達鴻由於曾被選舉主任DQ，不具備擔任區議會職務的條件，一旦修例通過篤定失去議席。
梁晃維於今年1月，連同另外五十多人涉嫌「串謀顛覆國家政權罪」被捕，2月底遭起訴並還柙至今。
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