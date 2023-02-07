全面通關｜中旅社旅行團陸續抵港　料4月踏入旅客高峰期

香港及內地本周一（6日）終迎來全面通關，內地旅客亦重現本港鬧市及景點。中旅社表示，內地赴港旅行團已陸續恢復，短期內有數個來自大灣區或其他省份的內地團抵港，行程包括乘搭山頂纜車，到訪西九文化區、海洋公園、迪士尼樂園等。中旅社預期4月起將踏入旅客及商務客的高峰期，認為本港經濟正向好發展。



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屬大灣區2日1夜團、北方省份5日4夜團

文體旅局局長楊潤雄今日到機場迎接來自南京的商務代表團，象徵本港商務及旅遊確實走向復常。中旅社自由行業務中心副總經理楊世鑫表示，內地團相比自由行的復常進度較為緩慢，惟隨著多個口岸開關，相信會陸續恢復，未來更有數個內地團抵達本港。

他透露該批內地團部份為大灣區2日1夜團，亦有北方省份的5日4夜團，團費與疫情前相若。行程主要圍繞本港新景點，包括近年翻新的山頂纜車、西九文化區、西九故宮博物館；亦有傳統景點如海洋公園、迪士尼樂園等。

中旅社最近收到不少內地旅客赴港的查詢。（資料圖片／歐陽德浩攝）

可內地團推介西貢行山深度遊

楊世鑫又指，近年業界發掘多個深度遊的景點，例如到西貢行山欣賞美景等，相信內地旅客亦感到興趣；加上本港著名於購物，連同近年新開幕的景點，認為香港屬較全方位的旅遊城市。

楊並透露，最近接觸不少內地旅客赴港的查詢，估計4月起踏入旅遊旺季，同時展覽蓬勃，將為旅遊及商務客的高峰期，估計可帶動本港不同行業復蘇，因此中旅社為了迎接旅客到訪，亦正聘請員工。

問到何時可恢復至疫情前水平，他說︰「老實講好難判斷，但始終通關令大家方便咗，睇返旅客嘅需求，的確係慢慢推動緊，向住好嘅方向發展。」

Klook︰內地入境旅客數目將持續升溫

旅遊平台Klook表示，隨著中港兩地全面開關，預計內地入境香港的旅客數目，亦將大幅上升。根據數據顯示，1月份內地用戶預訂本港活動的數量，較去年12月急增190%，當中以景點玩樂、主題樂園、酒店住宿及Staycation為主，相信未來數月將持續升溫。

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