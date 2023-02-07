全面通關｜民青局首個大灣區青年交流團出發　副局政助齊上廣東省

香港與內地周一（6日）全面通關，民政及青年事務局局長麥美娟早前指隨着香港與內地逐步復常通關，會有序重啟兩地青年交流計劃。今日（7日），民青局副局長梁宏正及青年發展委員會副主席梁毓偉率領30多名香港青年代表前往廣東省交流，同行還有民青局政治助理張進樂，一行人坐高鐵抵達廣州東站後急不及待合照，至於行程內容，民青局先賣關子：「留意下回分解！」



民青局首個大灣區青年交流團2月7日出發前往廣東省交流。（民青局Facebook）

民青局貼文指，隨著內地與香港全面通關，免預約、免核酸檢測下入境內地更加方便，而今次交流活動一行人就於今早乘坐高鐵抵達廣州東站。

民青局稱，此個民青局首個大灣區青年交流活動，由民青局副局長梁宏正聯同青年發展委員會副主席梁毓偉，帶領三十多名香港青年代表前往廣東省交流，隨團還有一眾青年工作者參與，包括香港青聯及菁英會等，並形容大家既期待又緊張，因此近幾年出行次數少咗：「心情興奮都係人之常情。」

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麥美娟月初與海南訪問團會面時，就進一步推動瓊港兩地青年交流合作交換意見，又指隨着香港與內地恢復通關，民青局會有序重啓兩地的青年交流和實習計劃，包括「青年內地實習資助計劃」及「青年內地交流資助計劃」下的交流及實習活動雨，並積極探討與海南方面共同推展「內地專題實習計劃」，為香港青年提供具特色及深度的實習機會。