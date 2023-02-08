簡約公屋︱工務小組今討論　謝偉銓：社會效益不能簡單以造價量化

立法會工務小組委員會今日（8日）討論簡約公屋項目，立法會工務小組委員會副主席謝偉銓認為簡約公屋所帶來的社會效益並不能簡單量化，指局方解說上要做得更好，例如交通方面的配套，以解釋居民憂慮。立法會工務小組委員會委員、民建聯立法會議員陳學鋒則認為如要起到令租金即時下降的效果，便要靠簡約公屋，「唔敢講唯一，眼前見到最好方法。」



▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼



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謝偉銓冀當局進一步交代數字 包括造價是否包括清拆成本

謝偉銓在工務小組委員會前於電台節目指出主要有兩個問題大家比較關注，首先是在配套方面，特別是啟德的居民擔心會否改變現有的生活環境，認為要做足解說，例如交通方面的配套，要解釋居民的憂慮。他又期望當局進一步交代數字，例如造價是否包括清拆成本、非政府機構營運費用及組裝合成的單位如何重用等。

另外在造價上有聲音認為只用5年不值得，謝偉銓認為簡約公屋可幫助無能力的居民改善居住環境，指早一日改善所帶來的社會效益，並非單以造價可以對比，他認為如有能力以5年計，造價50至60億一年都應該支持，指簡約公屋所帶來的社會效益並不能簡單量化。

▼簡約公屋啟德世運道選址▼



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陳學鋒支持簡約公屋：唔敢講唯一但係眼前最好方法

立法會工務小組委員會委員、民建聯立法會議員陳學鋒則表示民建聯對簡約公屋的支持是很清晰，期望可幫助劏房戶住得有尊嚴。他期望局方可以更清晰解釋建築成本上所包含的項目，例如是否包括消拆的成本等，解說上可以做得更好。

陳學鋒又指出香港未來十年後5年的房屋供應是比較充足，但要先解決首5年緊應上的緊急需要，對於社會上有聲音指可資助低下階層租屋，他指只資助只會流入業主的袋中，認為如要起到令租金即時下降的效果，便要靠簡約公屋，「唔敢講唯一，眼前見到最好方法。」

▼簡約公屋八幅土地選址▼



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▼2月4日 結果近七成受訪劏房戶表示有意申請簡約公屋▼

