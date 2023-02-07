簡約公屋｜測量師學會：啟德選址不礙樓價　應規劃好未來用途

簡約公屋爭議未平，啟德世運道選址和造價均引起反彈，測量師學會今日（7日）表示，認為簡約公屋是解決現時劏房戶居住問題，以及縮短公屋輪候時間的中短期方法之一，在啟德區內短暫撥出一個選址，興建簡約公屋對區內樓價和地價影響不大。不過學會認同，政府應及早規劃好選址歸還後的用土，在設計上配合日後的發展，以重用現有地基等結構，節省成本。



▼2月2日 啟德私樓業主召居民大會 促政府擱置當區建簡約公屋▼



+ 6

測量師學會會長黃國良。（林穎嫺攝）

測量師學會會長黃國良表示，啟德區內私人發展項目佔的比例大，加上世運道選址現時只是停車場用途，簡約公屋亦只會使用該地7年，故認為簡約公屋項目對啟德樓價無影響，並舉例指，何文田內有不少公營房屋，仍然有不少豪宅項目動工。

他續指，簡約公屋的目的是要解決逾10萬劏房户的居住困境，而現時啟德選址將興建1.07萬個單位，連同其餘7個選址，合共可提供3萬個單位，認為是縮短公屋輪候時間的中短期方案。

▼簡約公屋啟德世運道選址▼



+ 4

被問到啟德區內規劃再次有變更會否影響政府日後賣地的售價，黃國良認為，近期樓價、地價已大幅下滑，「再跌嘅機會都唔係咁多」，而現時本港已與內地全面通關，有望可帶動經濟增長，地產市道亦有望復甦，因此相信簡約公屋項目對地價的影響不大。

至於簡約公屋造價問題，他則認為，低層簡約公屋平均單位成本約55萬元，認為是屬於合理水平，而高層項目則上調至65萬元，是因為需要打樁及機電設施等，而單位的平均居住面積亦較過渡性房屋大，提供的社區設施亦較多，故在造價上會與過渡性房屋有分別。他又指，政府應預先規劃好土地的長遠用途，在簡約公屋的設計上互相配合，讓日後緊接的項目能重用地基等，以減低新發展項目的成本。

▼簡約公屋八幅土地選址▼



+ 3

測量師學會新一屆理事會成員。（林穎嫺攝）

另外，測量師學會亦剛完成換屆，並提出今年重點關注的9個議題，包括：

1. 建議按市況檢討補地價 「標準金額」

2. 建議撤銷為重建用途的印花稅「辣招」，促進舊樓重建

3. 創建共融安全活化社區

4. 勾劃樓宇維修保養新策略

5. 建議二手住宅買方聘用專家進行獨立檢查

6. 加強「組裝合成」組件供應鏈

7. 推動善用地理空間數據,建設智慧香港

8. 可持續發展

9. 紓緩人才短缺及開拓發展機會