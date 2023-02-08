酒吧拳手涉姦女拳手　遭侵犯不知如何說　事主讓男友摸其內褲相告

酒吧拳手涉姦女拳手案續審，女事主今(8日)出庭作供，她稱當晚被告在送走最後一批客人後，便把她推倒在沙發上把她強姦，她曾掙扎及大叫，但被告沒有理會，更把她的一隻腳抬起下性侵她。女事主稱她離開酒吧後感到害怕，見到男也也不敢提及遭強姦的事，又怕男友嫌她污糟，最後提出分手，男友聽後不停追問，她不斷哭泣，未能說話，最後用男友的手摸她的內褲，並認為這樣對方應知道發生了何事。



被告陳永倫，報稱侍應，被控於2020年4月10日在新界屯門，強姦X。

被告陳永倫否認強姦同店工作的女拳手。(劉安琪攝)

事主X供稱，她過去曾與被告在另外一間酒吧共事兩個月，4年後在案發時的酒吧再次一齊工作，兩人並不熟悉。

被告送走最後一批客人後施暴

案發當天，X打算下班離開時，送走了最後一批客人的被告關上酒吧大門，將她推倒在沙發上，用右手將X的雙手控制在頭頂位置，其中一隻腳則壓在X身上，並先後脫下兩人的內褲。X稱當時感到十分害怕，嘗試用腳踢對方，但她說：「但係無用架囉，我點郁都係。」

曾抬起X的一隻腳作侵犯

被告隨後用左手抬起X的其中一隻腳侵犯她，完事後稱：「既然你咁唔想，我而家放你走啦。」X自言當時感到十分害怕，不斷大叫及掙扎，但被告沒有理會。

無膽向男友講被姦只提分手

X事後馬上離開酒吧，見到男朋友已經在樓下等候。X形容她當時感到十分害怕，自言：「唔知點樣講，我唔夠膽講。」她沉默了一段時間後泣稱：「之後我唔夠膽同佢講...我同佢講分手，我驚佢嫌我污糟...」。X當時因不斷哭而未能說話，便用男朋友的手去摸其內褲，對方就「知道發生咩事」。兩人之後返回酒吧，但未有見到被告，便決定報警。

審訊午續。

案件編號：HCCC109/2021