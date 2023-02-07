酒吧拳手涉姦女拳手　趁店內無人沙發上就犯　完事後稱：你咁唔想

酒吧拳手在女拳手下班時，趁店內只餘下二人，涉嫌把女方拉至沙發把她強姦。女拳手離開並會合前來接放工的男友，惟她上車後突提出分手，並下車狂奔，終停下哭泣，並透露被姦。男拳手否認指控，案件今（7日）在高等法院開審。控方在開案陳詞指，被告不理事主的掙扎，並在無使用安全套下與事主性交及射精，事後卻稱：「你咁唔想，我就而家畀你走。」



34歲被告陳永倫，報稱侍應，被控於2020年4月10日在新界屯門，強姦X。

被告陳永倫否認強姦同店工作的女拳手。(劉安琪攝)

被告與事主曾在同一酒吧任拳手

控方案情指，被告與X過去曾在同一間酒吧任拳手數月，但兩人並不熟悉。2020年4月10日，X經朋友介紹到元朗一間樓上酒吧兼職，再次與同任拳手的被告重遇。

未有使用安全套

案發當日凌晨，酒吧只剩下被告和X兩人。X打算離開時，突遭被告拉至沙發面向天倒下。被告隨即跪在X身上，除下X的內褲至膝頭位置後強姦X，被告並在沒有使用安全套下在X體內射精，X嘗試掙扎及反抗但不成功。被告事後向X稱：「你咁唔想，我就而家畀你走。」X立即離開現場。

X叫男友摸她的內褲

X早前與的男友約好，男友會在酒吧樓下等候她放工。X下樓會合男友並上了車，她面容憔悴，不發一言，之後突然向男友提出分手，並下車狂奔，她中途停步並蹲下飲泣，男友見狀追上前，X即抱著男友哭泣，並叫男友摸她的內褲。男友照做發現其內褲濕了，X在男友追問下透露遭人強姦，並脫下底褲。X與男友隨後重回酒吧，發現被告已離開，便決定報警。

審訊明續。

案件編號：HCCC109/2021