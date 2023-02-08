初選案｜黃之鋒等旁聽時真情流露　官提醒法庭非社交聚會

泛民47人初選案本周起在西九龍法院（暫代高等法院)開審，今天(8日)已進入第3天，案中有34被告未有保釋，部份已還柙近兩年，其中包括黃之鋒等6名認罪的被告，雖然並非這次受審的被告，他們獲准到庭旁聽，並被安排與其他被告一同坐在犯人欄內。黃之鋒聽審時亦十分投入，他昨看到控方展示被告鄒家成在網的帖文時，更一度發出：「嘩華華!」的聲音。法官陳慶偉今特別在庭上提醒，部份被告只是准到庭旁聽，並非社交聚會，提醍他們若干擾到聆訊，或會移師他們到其他地方，叫他們切勿濫用權利。



6名被告獲准到庭旁聽

已認罪並准列席旁聽的6名被告包括：黃之鋒、袁嘉蔚、岑敖暉、朱凱迪、吳敏兒、馮達浚，他們被安排與本案16名受審的被告，同被安排在法庭的同一犯人欄內。

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眾被告被安排在犯人欄內

根據懲教署的安排，獲准保釋的被告會與及還押被被告分開坐，還押的被告又分成三排，最前排為女被告，其餘兩排則是男被告；獲准保釋的被告，亦分成三排而坐，但並無分男女，本身是大律師的劉偉聰，因他自行抗辯，准坐在律師席上。

黃之鋒見鄒家成帖文說嘩嘩嘩

到庭旁聽的黃之鋒精神不俗，表現輕鬆，他昨早步入犯人欄時，已主動與坐在前排的被告打招呼，聆訊期間亦多次和身旁的馮達浚、吳政亨及懲教人員交談。控方昨日讀出有關「墨落無悔」聲明書時，庭內螢幕展示了受審被告鄒家成在Facebook所發的帖文，黃之鋒隨即望向與他坐在同一排的鄒，並笑稱：「嘩嘩嘩！」

控方昨展示一張鄒家成(圖)曾發的帖文時，黃之鋒在庭內發出：嘩嘩嘩的聲音。(資料圖片)

袁嘉蔚看宣傳片亦曾忍俊不禁

此外，庭上播放吳政亨「三投三不投」的宣傳片，袁嘉蔚亦一度忍俊不禁，還押期間弄傷手部而需打石膏的吳政亨，則與身旁的馮達浚跟著音樂節奏點頭。

部份被告趁機與公眾席做心形手勢

不少已還柙良久的被告，亦趁等待開庭時間，與公眾席的人士互動，岑敖暉昨在開庭前曾做手勢和口型，嘗試與旁聽席的人士說話；吳敏兒亦有向公眾席做比心型手勢；各被告亦會趁休庭時間在犯人欄內傾談。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

現只有13名被告獲准保釋。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC69/2022