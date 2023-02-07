初選案｜吳政亨被指是關鍵角色　以李伯盧之名行事　有份設計計劃

泛民47涉嫌在2020年舉辦初選欲顛覆國家政權，16名被告否認控罪案續審，控方今午(7日)在開案陳詞講及各被告角色，並形容被告吳政亨是關鍵人物，指吳案發時以「李伯盧」之名行事，他不單協助戴耀廷設計整個初選計劃，更發起「三投三不投」聯署，呼籲市民「不支持、不參與、不服從」。



其餘15名被告主要曾參與初選，有部份在參選勝出，但正式參選被取消資格；亦有初選時未選中，後由「Plan B」計劃中被捕上。



控方開案陳詞明（8日）續，料將詳述餘下受審被告的涉案行為及言論。是日審訊結束後，西九龍法院外有十數人已開始在門外排隊。

傍晚西九龍法院外已有十數人在門外排隊。(廖雁雄攝)

部份獲保被告今早到庭情況。（詳看下圖)

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吳曾任雷動計劃義工

主控官下午繼續讀出開案陳詞，亦詳列各名不認罪被告在案中參與的角色。就第五被告吳政亨，控方指他案發時以「李伯盧」名義行事。他曾於2016年擔任戴「雷動計劃」的義工，指他負責籌劃初選的「關鍵角色」，包括：與戴設計整個計劃的機制，以及發起「三投三不投」聯署，呼籲選民勿投票予任何「不支持、不參與、不服從」初選的參選人。

曾讉責街工拒跟從初選結果

控方指吳曾在《蘋果日報》刊頭版廣告，及致函公眾人物尋求支持，並開設YouTube頻道推動其運動，如在2020年4月的影片中，曾讉責街工拒跟從初選結果。

控方又在庭上播放吳的宣傳片，提及初選目的是要避免浪費選票，呼籲各人響應聯署，形容：「你的簽署，你的選票，都是強力武器」。此外，吳在另一片段中講解「初選地圖」，提供票站位置。他亦指，其團隊包括他本人，會在初選投票日任香港民意研究所的義工，擔任觀察員。

初選翌日發片稱有60萬人投票

初選翌日，吳發影片表示有超過60萬人投票，形容參與「非常踴躍」，結果比預期中好，又說：「非常令人鼓舞。」吳又指，結果反映港人在國安法下，仍然不會懼怕，感激戴耀廷及區諾軒牽頭，令初選成事，重申不同意「無約束力」的初選機制。

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8名被告在初選中落敗

其餘15名被告均為參選人，過半在初選落敗，包括：楊雪盈、彭卓棋、劉偉聰、黃碧雲、施德來、梁國雄、柯耀林、李予信，其中楊、李二人因應同地區或界別的候選人被DQ，准以「Plan B」身份頂替。

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7人勝出按計劃參選

另外7名被告：鄭達鴻、何啟明、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、余慧明，則在初選中出線，並按計劃參選立法會。

楊岳橋稱若林鄭拒回應唔會客氣

控方又指，被告鄭達鴻憑藉他當時任南區區議員兼公民黨成員，持續實施串謀計劃，並播出2020年3月公民黨召開的記者會片段，當時黨魁楊岳橋稱，透過「35+」取得立法會過半議席後，會要求時任特首林鄭月娥在施政報告中回應五大訴求，否則：「唔會客氣。」並會否決每一個法案，和財政撥款申請，強調這是莊嚴的承諾。

被告鄭達鴻曾在電台訪問稱，曾代表公民黨遊說歐洲議會提求救生艇計劃。(盧翔銘攝)

鄭稱有份遊說歐洲提供救生艇計劃

此外，鄭宣布參選港島區後，曾出席電台節目「風波裡的茶杯」，解釋初選共同目標，是要取得「35+」議席「撼動政權」，又在初選論壇中，提及他有意加入「議會戰線」，透露在國安法的陰霾下，他代表公民黨遊說歐洲議會，提供「救生艇計劃」予有案底的年輕人。

法庭審訊完畢，西九龍法院外傍晚已開始有人排隊。(詳看下圖)

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16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告及各人的保釋條件。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC69/2022