易通行｜的士業界指推行過急： 4000司機不懂使用

運輸署今日（8日）宣布，青沙管制區2月26日上午5時起改用「易通行」不停車繳費系統，所有人手收費亭及「快易通」車道取消。「易通行」由車主以車牌號碼登記，但的士可能一輛車由不同司機駕駛，有的士業界指政府推行措施過急，多達4,000名的士司機都不清楚申請程序，而且申請程序複雜，形容「一個亂字」。



尖山隧道。（資料圖片）

的士小巴商總會：司機覺得程序複雜

在「易通行」網站，介紹如的士等的商用車輛的申請安排中，就分開「車主/車行」及「司機」兩個登記指引。司機需要安裝「易通行」手機應用程式，以開立「商用車司機」戶口，並設立付款方式；同時有提及「商用車司機卡」及「商用車司機卡底座」的兩件式裝置，讓車行和不同司機分拆隧道費。

的士小巴商總會主席周國強指，措施的宣傳太少，「兩個星期前咩都無。」他指車行內六成司機需已登記，當中三分一司機覺得程序複雜，「佢哋覺得個app(易通行手機應用程式)下載時間長，唔識撳。」

提到上述的「司機卡」，周國強指政府在很早時已經說有貨，但他認識的司機們在上月底嘗試購買，卻未有貨，到近日才有貨。他指「易通行」的職員都已舉辦講座教導司機們使用，但他認為措施的配套仍未完善，而業界仍未理清如何應用「易通行」。

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任主任杜燊棠直言今次措施太急，「政府有無諗清楚點令司機理解」，工會中有近4,000名的士司機，都稱不懂使用「易通行」應用程式。

他指因為有替更司機，「太多流動性」，或會令車行和車主間要分清隧道費有麻煩。他促請政府與業界溝通，應該把措施化繁為簡，「以前快易通就簡單，錢係司機畀，唔係經車主，依家就要經車主。」

同一工會的的士司機分會主任何志強就認為，政府的宣傳不足夠，「私家車就易搞，但的士係好複雜，一個亂字。」他認為政府的簡介不足夠，並指大多數司機都不滿要自費購買「司機卡」，同時認為申請程序太繁複。對於有多少的士司機會可以在2月26日完成申請，他都持觀望態度，「唔敢估計。」