易通行｜2.26清晨5時起青沙管制區實施　所有收費亭及快易通取消

【易通行/車輛貼/車種貼/不停車收費】運輸署今日（8日）宣布，「易通行」不停車繳費服務將由2月26日上午5時起於青沙管制區、即尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道實施，屆時所有人手收費亭及「快易通」車道將會取消，駕駛人士可以透過繳費貼遙距繳付隧道費，毋需於收費亭停車或排隊付款。



運輸署提醒駕駛人士，其他未實施「易通行」的政府收費隧道會繼續沿用現行收費方法、即人手收費亭及「快易通」車道，現階段無需移除「快易通」標籤。



尖山隧道。（資料圖片）

運輸署指，青沙管制區實施「易通行」後，駕駛者只可使用「易通行」繳付隧道費。隧道費服務商至今已向超過三十四萬曾遞交申請的登記車主發出車輛貼。運輸署呼籲未申請車輛貼的登記車主盡快提出申請。隧道費服務商需約五個工作天處理車輛貼申請，登記車主請預留足夠時間申請。

運輸署提醒，已收到車輛貼的登記車主應按指示安裝車輛貼、開立「易通行」戶口、加入車輛至戶口及設定自動繳費方式。詳情可以瀏覽「易通行」網頁hketoll.gov.hk或流動應用程式。如有查詢，可致電客戶服務熱線3853 7333。

尖山隧道2.26凌晨2時至5時臨時封閉

為配合實施「易通行」，青沙管制區一帶會由2月25日（星期六）晚上十一時起分階段實施臨時交通安排。尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道來回方向及其連接道路將會由2月26日凌晨二時至上午五時臨時封閉，以方便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作。運輸署呼籲駕駛者應預留充足行車時間，並使用其他替代路線（如大埔公路或獅子山隧道）來往九龍和沙田。現場會加設交通標誌和道路標記，指示駕駛者。

尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道來回方向及其連接道路將會由2月26日凌晨二時至上午五時臨時封閉，以方便進行關閉收費亭設施。（運輸署圖騰）

計劃今年首季於城門隧道及獅子山隧道實施「易通行」

繼青沙管制區，運輸署計劃在今年首季於城門隧道及獅子山隧道實施「易通行」，並於年內陸續推展至所有政府收費隧道。