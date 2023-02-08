易通行．安裝｜「車輛貼」貼車外或車內？車主即看安裝須知

【易通行／車輛貼／車種貼／不停車收費】適用於收費隧道的「易通行」不停車繳費服務，將由2月26日上午5時起率先於青沙管制區（即尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）實施，駕駛人士須在車上貼上「車輛貼」，即可扣費通行。



原來「車輛貼」分為內置和外置兩款，還有充值功能的「車種貼」供選擇。在「易通行」網站就有指引，教導車主如何黏貼「車輛貼」，《香港01》為你整合指引，讓車主清楚選擇那種「車輛貼」。



在「易通行」網站，會先讓車主選擇其車種，然後有「車輛貼（內置）」、「車輛貼（外置）」及「車種貼」選擇。

車輛貼（內置）安裝法：



以私家車車主「車輛貼」的內置版本為例，首先在網頁登記後，會得到一張內置版本的「車輛貼」，注意車輛貼夾頁的車牌號碼，要與該車輛一致。

得到車輛貼後，需貼於車頭擋風玻璃內則，上方中間位置，且不阻礙鴐駛者視線的範圍。運輸署建議車主先清潔玻璃，然後撕出車輛貼的黏貼面貼上。如果車上有金屬部件或電子設備（如俗稱「車cam」的行車紀錄儀或其他收費設備），就要與該設備保持10厘米距離。

運輸署提醒，「車輛貼」要保持水平，不可傾斜，以手指輕力擠壓，確保平滑無氣泡。貼妥後就不要移動或再重點，72小時內都不要清洗該位置。

「內置版」是不可使用在有防紫外光或金屬塗層的「擋風破璃」，這時候就需要用「外置版」。

車輛貼（外置）安裝法：



「外置版」的申請與內置版一樣，只是黏貼位於改於車輛面向前方時，左邊倒後鏡背面，靠近上方的非金屬面，即倒後鏡的頂部位置。

運輸署指，「外置版」必須貼於左邊倒後鏡頂部，與地面保持水平，同時與車身成90度角。除此之外，與「內置版」的黏貼指引都大致一樣。

車種貼安裝法：



選擇用「車種貼」的車主就只得一個安裝位置，就是貼在車內擋風玻璃近倒後鏡的位置，亦即是車輛貼（內置）的安裝方法，如上所述。