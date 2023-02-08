易通行．登記｜實測開戶、綁定付款比併　官網vs手機App有冇伏？

運輸署今（8日）宣布，「易通行」不停車繳費服務將由周日（26日）上午5時起，於青沙管制區實施，屆時駕駛人士只可使用「易通行」遙距繳付隧道費。

《香港01》委托車主實測發現，以「易通行」手機App開立戶口及設定付款方法，較官網登記較為便捷。以官網開戶的車主指，未能同時於網上綁定「過隧道」的付款方式，隨後始發現另有「渠道」。若對照兩位車主完成所有登記時間計，以手機App較官網登記快近兩倍，前者僅花5分鐘，後者則需花近15分鐘。

下文另將附載設定付款方式教學，方便車主簡易登記。



尖山隧道。（資料圖片）

「易通行」不停車繳費服務首階段將於青沙管制區實施，包括尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道，屆時所有人手收費亭及「快易通」車道將會取消。駕駛者只可使用「易通行」繳費貼繳付隧道費，否則需於14個工作天內，按指示包括使用轉數快，或前往7-11便利店以現金繳付隧道費，逾期繳交會被徵收附加費。

「易通行」不停車繳費服務將由周日（26日）上午5時起，於青沙管制區實施，屆時駕駛人士只可使用「易通行」遙距繳付隧道費。(羅國輝攝)

手機App開戶可5分鐘完成

不過，要使用「易通行」作遙距繳費，需先於手機App或官網開設個人戶口，自動付款方法則需三選一，包括信用卡、指定儲值戶口或銀行轉帳。《香港01》分別委托兩位車主實測發現，以手機App開戶，相對較為簡單，按指示登記及進行驗證後，約五分鐘便已成功建立帳戶，亦可一併在手機App內設定付款方法。

另一位透過官網開戶的車主，則表示花近15分鐘始完成所有步驟。該車主指，於官網成功開戶後，以為可同時綁定付款方式，惟他查遍官網後並無所獲。繳費貼小冊子雖然設有二維碼，供車主查閱網上登記戶口及付款方式，他嘗試登入後始發現「兜兜轉轉」又是同樣連結至官網。他最終發現原來需額外以手機App，始可設定付款方式登記。

車主批官網開戶不方便

他批評開戶步驟繁複，包括需使用手機及電郵作雙重驗證，「如果年紀大，真係未必咁順利開到戶」；他又認為，運輸署設計並不周全，未有將登記開戶及建立付款方式二合為一，會令車主混淆，甚或誤以為毋須綁定自動付款。

▼手機App設定付款方式教學▼



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隧道費服務商至今已向超過34萬曾遞交申請的登記車主發出車輛貼。運輸署呼籲未申請車輛貼的登記車主盡快提出申請。隧道費服務商需約5個工作天處理車輛貼申請，登記車主請預留足夠時間申請。

運輸署呼籲盡快申請

已收到車輛貼的登記車主應按指示安裝車輛貼、開立「易通行」戶口、加入車輛至戶口及設定自動繳費方式，詳情可以瀏覽「易通行」網頁或流動應用程式。

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尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道來回方向及其連接道路將會由2月26日凌晨二時至上午五時臨時封閉，以方便進行關閉收費亭設施。（運輸署圖片）

值得注意的是，繼青沙管制區後，運輸署計劃在今年首季於城門隧道及獅子山隧道實施「易通行」，並於年內陸續推展至所有政府收費隧道。