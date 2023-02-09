建造業料人手將持續不足　議員建議日薪改月薪增吸引力

建造業議會發表最新人力預測數據，預料人手不足問題會持續。工聯會立法會議員黃國今日（9日）在電台節目建議，建造業可改變聘用模式，由傳統日薪制變為月薪，並要改善職業安全，提升科技以吸引年輕人入行。



工程界立法會議員盧偉國認為，發展局及建造業議會都要認真應對人力問題，研究提升生產力的方法，期望工程量多的政策局與業界密切溝通，留意人力供求狀況，安排工程平穩有序推出。



黃國建議改變僱用模式，由日薪變為月薪，增加保障以吸引新人入行，亦指出建造業是「辛苦得嚟有回報」的行業，泥水工及紥鐵工的月薪可高達六萬及十萬元。去年有27名建造業工人在工業意外死亡，他希望當局改善職安，同時要引入不同科技，不可再靠勞動密集的方式完成工作，吸引年輕人入行。

本港建造業欠缺工人情況持續惡化。（資料圖片）

盧偉國指出人手預測與業界認知相乎，指目前的人力短缺嚴重，供求的差異越來越大，認為發展局及建造業議會都要認真應對，研究提升生產力的方法，提到大基建都要增加人手，例如機場三跑及第二跑道翻修工程，最後階段需處理冷氣等設備，會有不少機電人手需求，或要靠輸入人手解決問題。

他又提到業界最怕「一係做死、一係餓死」，擔心工程量太大難以負荷，期望工程量多的政策局與業界要密切溝通，留意人力供求狀況，工程平穩有序推出，同時政府亦要研究如何進一步加強培訓計劃。

▼2022年12月15日 油塘東源街工業意外▼

