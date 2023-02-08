建造業將缺逾5萬人　顏汶羽倡聘學員於工地培訓　及早儲經驗

建造業議會（議會）今日（8日）發表最新《建造業人力預測報告》，預計未來香港的建造總工程量將達至每年超過3,000億元水平，不過香港建造業人力短缺，民建聯立法會議員顏汶羽提出三項政策，包括優化「先聘請、後培訓」模式，以增加建製業人力供應。



而發展局發言人表示，當局正與業界攜手推行香港建造業推廣計劃，推廣行業的專業形象、發展機會和對社會建設的貢獻。



顏汶羽。（資料圖片/張浩維攝）

工程量龐大 人力短缺持續惡化

議會今日發表最新的《建造業人力預測》，預計未來香港建造業的總工程量（包括公、私營工程量）將達至每年超過3,000億元水平。按此工程量預測，議會預計建造業在專才、技術人員及工友層面的供求差異在2023年為約5至15%，而在2027年為約15至20%。當中技術工人的供求差異由2023年約1萬人上升至2027年約4萬人。工地技術人員及監督人員的供求差異由2023年約3,500人上升至2027年約8,500人，而專業人員的供求差異由2023年約4,000人上升至2027年約6,500人，即建造業整體勞動力差異將高達5.5萬人。

顏汶羽表示，對建造業人力短缺情況感到「極度憂慮」。他指，未來香港大型基建陸續「上馬」，建造業則出現勞動力老化，斷層問題日趨嚴重，擔心若情況持續，不但增加業界的建築與經營成本，變相令工程造價增加，更隨時引致行業集體工程延誤，甚至會造成社會耗損，影響本港整體的生產力、拖慢香港發展。

本港建造業欠缺工人情況持續惡化。（資料圖片）

他促請政府以「多管齊下」的方式增加該行業的人力供應，包括優化「先聘請、後培訓」模式，聘請學員在工地接受培訓，使他們能盡早獲取工地經驗；引入「新人入行」與「推薦入行」獎金等措施，吸納與鼓勵不同年齡層、不同背景人士投身行業；設立社區招募站或舉辦招募日，吸引及鼓勵更多青年人、失業人士、轉職人士投身建造業，為業界吸納新血。

顏汶羽：先確保本地就業 後考慮輸入外勞

而外界常提出以輸入外勞緩解本地勞動力不足的建議，顏汶羽認為政府可在確保本地就業優先的前提下，探討放寛建造業輸入外勞的機制，包括精簡申請程序、縮減審批時間，以確保行業有充足的人手供應，並做好相關解說工作。

工聯會提出取消培訓限額，讓更多有意入行人士參與。（周皓宜攝）

黃國要求取消培訓限額 吸納更多人入行

工聯會立法會議員黃國稱，本港勞動市場普遍出現工作辛苦但工資低的情況，政府應創造優質就業機會，加強建造業人力資源規劃，讓打工仔得以向上流動。他認為政府要切實解決建造業職業安全問題，並加強培訓，例如取消培訓限額，讓所有有意入行的人士也能接受培訓，以及採用先聘用後培訓的做法。

發展局：料本年中前交代人手策略評估

發展局則表示，會參考預測的數據，評估如何透過多管齊下的策略，包括善用本地人力資源、加強培訓和因應需要引入非本地資源等各項措施加強人力供應，以及利用提升生產力的措施減低人力需求。局方的目標是在今年年中或之前交代評估，並為應對建造業人手需求提出整全策略。