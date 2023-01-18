建造業議會主席料未來6周欠兩三成工人　「有嚴重風險」籲勿趕工

工業意外頻生，去年有逾20名地盤工人因而失去性命。建造業議會主席何安誠今日（18日)在該會推出的網上研討會上致辭時，呼喊「新一年唔好再做駝鳥」，預料農曆新年有大批工友將回鄉探親，離港至少1個月，業界在未來6星期將欠兩至三成工人，形容是業界「有嚴重風險」的高危時期，促業界持份者要多到工地，如工人不足地盤應停工，「唔好再為趕工、趕時間，再犧牲我哋寶貴嘅生命。」



▼1月18日 《生命第一WalktheTalk》系列網上研討會▼



為去年20名地盤工友意外過身痛心

建造業議會主席何安誠今日（18日）在該會首度舉行的《生命第一Walk the Talk》系列網上研討會上致辭，提到去年有逾20名工友因意外過身，感非常痛心。他續提到，農曆新年會有大批工友回鄉探親，不少會離港至少1個月，業界在未來6星期，將欠缺兩至三成工人。

他形容這段時間是「有嚴重風險」的高危時期，懇請各業界持分者切勿再對問題視而不見，呼籲他們要多到工地，如發現工地的工人不足、監督不足，地盤應該停工。

唔好再為趕工、趕時間，再犧牲我哋寶貴嘅生命。呢個係我哋嘅責任。 建造業議會主席何安誠

建造業議會議會推出《生命第一Walk the Talk》系列網上研討會，於2023年1月起每個月的第三個星期三舉行。首場網上研討會於今日舉行，有逾3,000人報名參加。

▼2022年12月15日 油塘東源街工業意外▼

