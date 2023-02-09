酒吧拳手涉姦女拳手　辯方指事主留到最後一刻　為想與被告獨處

酒吧拳手涉姦女拳手案續審，女事主X今（9日）在高等院接受辯方盤問，辯方質疑她在無人要求下仍留下，又指其職責不需要鎖門或清潔，她未有趁最後一批客人離開時順路下班，目的是為了與被告獨處。X不同意，指與客人一起離開會很沒禮貌，員工正常都會等客人先難開才可以下班，又指工作是計時薪，既然有工作要做便留下。



被告陳永倫，報稱侍應，被控於2020年4月10日在新界屯門，強姦X。

被告陳永倫。(劉安琪攝)

在另一店認識被告時有聯絡

現年23歲的X接受辯方盤問，表示她讀到中三後出來工作，過去曾在元朗一間酒吧任職侍應，但有時都會和客人猜枚和飲一兩杯酒。X在該酒吧工作了兩個月，認識了被告，有與被告以電話及短訊聯絡，但否認兩人相熟或幾乎日日都有溝通。X承認有被告的Facebook，但否認離職後兩人一直有聯絡，又稱不記得兩人有否在Facebook 互動。

承認下班不需要得被告同意

至於涉案酒吧，X稱當時的工作需要與客人飲酒，無固定工作時間，由老闆決定要否或何時上班。律師問她每天是否都要喝很多酒，X回應稱不一定，但自言甚少飲醉，她下班亦不需要得被告同意，也不需要做清潔工作。

與客人一同離開屬無禮

辯方質疑X在事發當日，在最後一批客人離開時，X其實也可以一起離開，X卻指這樣做法很無禮，並說：「好似趕住收工咁。」辯方聽罷指：「你應該會好急住見男朋友？」X否認並稱正常都會等客人先難開，員工才可以離開。

否認留下想與被告獨處

辯方隨後又指，當天最後一批客人是由另一位同事叫上來，該同事亦無要求X招呼客人，質疑：「完全係你既選擇留到最後一刻。」X稱不記得該些客人由誰叫上酒吧，又指工作是計時薪，既然有工作要做便留下。辯方最後指出，X在客人離開時仍留下是因想與被告獨處，X不同意。

審訊午續。

案件編號：HCCC109/2021