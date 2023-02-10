日產第二期輕鐵列車暫訂2月底全數退役　工會透露將有退役儀式

服務屯元天居民逾20載的日本製第二期輕鐵列車，即將全數退役！本身是輕鐵車長的香港鐵路職員工會主席譚建釗向《香港01》表示，據其了解，現時餘下的兩列第二期輕鐵列車，將於本月底退役，港鐵會為其舉行儀式歡送。



第二期輕鐵列車日本川崎重工業製造，1992年10月正式於香港投入服務，一共有30部列車，其特色之一為紅、藍、黃色的塗裝，與1988年通車初期的橙、白色車身列車截然不同。

國產列車取代日產列車

港鐵後來在2016年宣布，向國內生產商中車南京浦鎮車輛有限公司，購買40輛新輕鐵列車，批出總值7.45億港元的合約，以取代第二期列車。

左邊為國產的第五代輕鐵列車；右邊為日產第二代輕鐵列車（港鐵圖片）

該批國產列車亦即是第五期輕鐵列車，於2020年11月投入服務，陸續取代第二期列車。第五期列車的車身為綠、紫、白色，並裝設經改良的LED照明系統。

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工會：將舉行退役儀式

近日網上流傳二期列車將退役，本身是輕鐵車長的譚建釗表示，據其了解，暫訂於2月底退役，現時只餘兩列二期列車服務，其餘都已退役。他續指，二期列車為大西北居民服務多年，據了解港鐵將舉行退役儀式，讓列車光榮退役，詳情有待公布。他又指，國產的第五期已陸續投入服務，據悉大部份都已測試完畢。

本身是輕鐵車長的香港鐵路職員工會主席譚建釗（資料圖片／張浩維攝）

二期列車駕駛室有獨立冷氣

譚建釗又指，自從傳出退役消息，有不少市民為列車拍照留念。問及身為車長會否不捨，他表示確有不捨，尤其二期列車對車長而言特別舒適，因為駕駛室設獨立冷氣；其餘四期則同樣為中央冷氣，因此夏天時駕駛二期列車會特別舒適。