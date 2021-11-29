推人落路軌｜東鐵加裝閘門遲大到　輕鐵3個原因暫只「望門興嘆」

屯門大興北站昨午（28日）驚現女子在輕鐵月台被人推落路軌案，資料顯示，單是今個月，不同鐵路綫發生至少3次乘客墮軌意外，其中兩宗事主最終命喪列車車底，而去年初，年僅17歲的跆拳道女港將林雍嵐跳落路軌，至雙膝被輾斷的意外更是觸目驚心。

社會早在20多年前已有聲音爭取在全部港鐵站月台加裝幕門或自動閘門，惟東鐵綫和輕鐵綫閘門至今仍未見影縱。港鐵去年表示，在東鐵綫12卡車退役全面轉為9卡車與過海段接軌後，便會開展有關工程；而輕鐵沿綫月台則因為月台過窄，難以克服技術難題，港鐵明言未有計劃加裝閘門。



東鐵輕鐵本月內3次發生墮軌事故 2人死亡

港鐵東鐵綫和輕鐵站月台仍未加裝幕門，不時發生意外墮軌、跳軌，甚至是被推落路軌意外，單是本月內已有至少三宗相關事故。除了昨日女子在輕鐵大興北站被推落路軌事故外，上周六（27日）在東鐵綫太和站往上水方向月台位置亦有一名66歲男子墮軌，再遭列車撞及捲入車底，消防員將其救出時證實死亡，而本月6日，東鐵綫旺角東站亦有男子墮軌，同樣當場證實死亡。

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跆拳道明日之星墮軌 運動員生涯從此終結

近年墮軌事故中，最震撼要數去年2月，擁有黑帶的跆拳道「明日之星」林雍嵐，凌晨突然在九龍塘站往上水方向的月台一躍而下，隨即被駛入月台的列車輾過，年僅17歲的林雍嵐的雙腿被輾至齊膝斷開。雖然她並無生命危險，但運動員生涯從此終結。

98年被推落路軌輾斷腳 殘奧港隊箭手危家銓積極爭取加裝幕門

今屆東京殘奧港隊射箭代表的危家銓亦是被推落路軌的受害者。1998年，當時只有27歲的危家銓在九龍塘站候車時，突然被精神病患者推落路軌，一度命危，雖然能在「鬼門關」走回人間後，其右腿骨卻慘遭輾碎需切除，被迫放棄深熱的棒球，忍痛與球場道別。他及後多翻向港鐵爭取加裝幕門，才能令現時大部分的車站月台先後加裝幕門。

觀塘綫和荃灣綫加幕門 總耗資20億

墮軌意外不斷，早在20多年前已有聲音要求港鐵加裝幕門，保障乘客安全。港鐵1997年初嘗在彩虹站加裝月台幕門，測試順利完成後，便隨即在翌年投入服務的新鐵路的車８月台，加設幕門或閘門。港鐵再在1999年宣布，在觀塘綫和荃灣綫的30個地底車站分階段加裝幕門，有關工程在2006年完成，總體投資額達20億元。

東鐵綫原預計首度月台閘門2019年投入服務

東鐵綫的自動月台閘門仍未見影蹤，翻查資料，港鐵早在2011年1月宣布，在東鐵線全線安裝閘門，並指會在有關工程會納內沙中綫範圍內。港鐵再在兩年後，就安裝閘門製訂整體計劃時間表，原本預計第一道自動月台閘門會在2019年初投入服務，不過閘門至今仍是「影都無」。

東鐵綫加裝自動月台閘門前期工程已展開

港鐵曾解釋，由於東鐵綫將來會過海往金鐘站，因此會轉用「九卡車」配合港島月台，而9卡車和12卡車的車門位置不同，自動月台閘門必須配合新列車的車門位置，需有待至12卡車全數退役後才會開展有關工程。港鐵去年中表示，工程團隊已就開始加裝自動月台閘門的其他前期工程，在更換新列車後港便會開展其餘的措施。

港鐵2017年回覆：輕鐵若裝閘門須先全綫大規模改建加固

至於輕鐵站方面，港鐵2017年回覆元朗區議會查詢時指，輕鐵和重鐵在設計、運作和可使用空間截然不同，若要安裝月台閘門，必須在全綫月台進行大規模的改建及地台加固工程。

月台闊度只約4米 車長停車開關門現困難 輕鐵月台裝幕門無望

惟輕鐵列車須與其他交通工具共用路面，其月台闊度一般只有約4米闊，減去月台設施所佔用的空間後，可供輕鐵乘客在月台候車的空間，闊度僅餘2至3米，若加裝月台閘門，月台空間將進一步收窄，而車長在幕門位置停車開門及關門亦技術困難，憂慮加裝幕門會影響運作安全和服務。港鐵當時坦言暫未考慮在輕鐵沿綫加裝月台幕門。