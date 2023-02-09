酒吧拳手涉姦女拳手　作供未提摸胸強吻　辯方疑事主怕偷食被發現

酒吧女拳手疑於下班時遭男同事在店內被強姦案續審，辯方律師今午（9日）續盤問女事主X，律師質疑曾向女警透露遭強暴時曾遭強吻、摸胸，但在錄口供及庭上作證時，均未有提及，X稱因當時很害怕，不記得細節，並哽咽說：「你唔係享受緊個過程，你唔會記得佢想對你做咩嘢。」又說：「如果你記得咁清楚，你就係享受啦。」辯方向X指出，她不敢向男友講述事件，因為她害怕「偷食」被發現，X一概否認。



忘記細節因肉體傷害的記憶更大

辯方律師引述一名女警的記事冊時稱，X在報警後曾向女警稱，被告在強姦她時，曾摸其胸及強吻她，但X之後在錄取口供及在庭上作供，均沒有提及，辯方因而指出，強姦經過之所以有兩個版本，是因為事件是由X編造出來。X表示不記得有否發生過摸胸及強吻，自言當時感到很害怕，思緒集中在該如何逃跑，當時的精神狀況無法記起其他細節，X哽咽地稱：「點樣都係你肉體傷害既記憶大過細節位。」

被告陳永倫否認強姦同店工作的女拳手。(劉安琪攝)

如果記得清楚就係享受啦

辯方隨即再質疑如果X真的被強吻，X必然會在錄口供時提及，錄取口供的警員亦無要求X只講述重點。X聞言激動地稱：「你最痛苦個幾個點先你印象最深刻嗰個點！」強調她當時的重點是很害怕想逃走，又稱：「你唔係享受緊個過程，你唔會記得佢想對你做咩嘢。」又稱：「如果你記得咁清楚，你就係享受啦...就唔係畀人強姦！」

覺肉酸因怕偷食被發現

辯方之後提問X在離開酒店到見到男友，中間經過一個保安亭，期間有否想過報警，X表示當時很害怕，除了想快點見到男朋友外無法思考。辯方又提及X曾稱因感到強姦事件「肉酸」，不敢告知男友，質疑X事實上感到肉酸是因為害怕「偷食」被發現，而且X之所以要男友摸其內褲是為了向其提分手，但當時因為男友非常生氣，X才會順著男友的說法稱被強姦，X一概否認。

被告陳永倫，報稱侍應，被控於2020年4月10日在新界屯門，強姦X。

案件編號：HCCC109/2021