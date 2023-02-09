通關後或取消居粵慢性病患者診症支援　醫衞局：正審視後續安排

新冠肺炎疫情襲港三年，兩地人流來往亦而因受阻。港府自2020年11起推出特別支援計劃，委託港大深圳醫院為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的患者，提供受資助的跟進診症服務。



相關計劃因兩地遲遲未能通關而延續至今年5月9日、又或相關檢疫安排失效之前，惟本港與內地在上月8月起已局部通關，並在本周一（6日）起全面通關，相關計劃仍未取消。醫務衞生局回覆指，鑑於疫情最新發展，政府正與醫管局及港大深圳醫院審視支援計劃的後續安排，並將適時公布詳情。



港府自2020年11起推出特別支援計劃，委託港大深圳醫院為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的患者提供受資助的跟進診症服務。（盧翊銘攝）

新冠肺炎疫情至今已踏入第三年，為減少輸入個案由本港傳入內地，或由內地傳入本港，兩地過往三年都實施嚴謹的檢疫措施，兩地人流來往亦而因受阻。因應部分身在廣東省的醫管局病人由於疫情而無法如常來港覆診，港府自2020年11起推出特別支援計劃，委託港大深圳醫院為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的患者提供受資助的跟進診症服務。

相關計劃因兩地遲遲未能通關而延續至今年5月9日，據當時的新聞稿列明，於該日或相關檢疫安排失效之前（以較早者為準），合資格人士可繼續於港大深圳醫院接受診症服務。

雖然本港與內地在上月8月起已局部通關，並在本周一（6日）全面通關，惟相關計劃仍未見取消。記者就計劃再向醫務衞生局查詢，獲回覆指，鑑於疫情最新發展，政府正與醫管局及港大深圳醫院審視支援計劃的後續安排，並將適時公布詳情。截至2023年1月底為止，港大深圳醫院在計劃下共提供了約53 000人次診症服務，計劃所涉及的總開支大約為港幣3,100萬元。