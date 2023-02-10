反修例︱7000被捕者料本月有檢控決定　狄志遠盼寬宏處理輕微案件

本港2019年爆發反修例示威，有超過一萬人被捕，其中有約7000人的案件仍然在調查中。早前有消息指，警方最快本月內交代處理方法，當中部分案件有機會獲銷案。一直跟進調查進度的新思維立法會議員狄志遠表示，希望政府可以寬宏處理涉及輕微案件的被捕人，給予改過機會，他強調警方必須給予一個明確訊息，「清楚講明係結案，唔好留尾巴」。



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據警方數字顯示，截至2022年10月31日，警方共拘捕10,279人（7,537名男子、2,742名女子），年齡介乎11歲至87歲，涉及罪名包括參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等。被捕人中4,010名為學生，當中1,167人已被檢控。

截至去年57人獲撤銷控罪 25人警司警誡

被捕人當中，1754名（1255名男子、499名女子）年齡為18歲以下，涉及罪名包括參與暴動、非法集結、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等，有519人已被檢控。

有2,915人已經或正在司法程序處理的人士當中，其中1,705人須承擔法律後果（包括1391人被定罪、304人須簽保守行為、6人被判照顧或保護令及4人藐視法庭（民事程序））、57人獲撤銷控罪、382人審訊後無罪釋放，其餘人士的司法程序仍在進行中。另外有25人經警司警誡後被釋放。

「理大事件」涉900人

餘下約7,000人當中，據悉約900人涉及「理大事件」，警方曾指性質嚴重且複雜，涉案證據數量龐大，需要較多時間調查。其餘6,000多人，警方稱會審視案件證據，考慮多項因素，包括案件的嚴重性，有需要時會徵詢律政司意見，將在短期內決定處理案件的方式。

新思維立法會議員狄志遠表示，事隔3年，涉及嚴重罪案理應已完成調查，有足夠證據亦應已落案起訴，餘下案件相信只屬輕微，盼可以了結。（廖雁雄攝）

「一定要清楚講明係結案，唔好留低尾巴」

新思維立法會議員狄志遠表示，事隔3年，涉及嚴重罪案理應已完成調查，有足夠證據亦應已落案起訴，餘下案件相信只屬輕微，或證據不足，「可能只係叫囂，聲援」，重犯機會不大，期望大部份案件可以了結，不予起訴。

他期望，政府可以釋出善意，藉此帶出正面效果，亦給予年輕人及學生一個機會，令被捕人家人放心。至於「銷案」程序如何，他估計警方會作出適當決定，但強調「一定要向被捕人作出明確訊息，清楚講明係結案，唔好留底尾巴，咁樣心理壓力仲大。」