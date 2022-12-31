麥美娟：不希望標籲反修例被捕年輕人　逾千青年宿位明年首季落成

今屆政府重點關注青年發展，民政及青年事務局早前推出《青年發展藍圖》，局長麥美娟今（31日）在電台節目表示，不希望標籤涉反修例事件被捕的青年，冀藍圖可概括更多群組年輕人。她稱藍圖提出資助非政府機構租用酒店和旅館用作青年宿舍，已有相關項目在洽談，料明年初可成功覓得目標宿位，又預計明年初會有1,000多個政府資助興建的青年宿位落成。

她又說，18區關愛隊部份地區首階段遴選開始報名，不會排斥任何人，不同背景或規模的社區組織亦可以考慮合作。



▼12月20日 民青局公布《青年發展藍圖》▼



+ 1

青年宿舍需求殷切，麥美娟稱已有不少酒店主動聯絡了解詳情，樂見有企業履行社會責任，現已有相關項目正在洽談中，料明年初會有好消息，目標是5年內提供額外約3,000個宿位，對可成功覓得目標宿位感樂觀。她亦表示，政府亦正在資助興建的青年宿舍，估計明年第一季會有1,000多個宿位落成。

麥美娟又解釋《青年發展藍圖》用意，指有聲音稱藍圖未提社會復和及修補青年及政府關係，認為是外界誤解，重申藍圖是希望針對不同年紀、階層和背景的年輕人所關注的問題提出針對性措施，強調重點在於讓年輕人了解政府工作，但並非每天講修復關係就等於做了藍圖工作。

+ 3

她亦指不希望標籤因反修例事件被捕的青年，懲教署已有工作協助他們重投社會，藍圖應概括更多青年。她又說希望明年可完成設計及推出青年互動溝通平台軟件，設計過程中會包含年輕人意見。

另外，《施政報告》提出成立18區關愛隊，麥美娟指部份地區首階段遴選開始報名，關愛隊目的在於凝聚社會力量，不會排斥任何人。問及民主派或未必能達加入門檻，麥美娟則稱甄選時要考慮相關組織是否有足夠動員力及社區參與，亦會考慮是否熟悉社區和可長期提供服務等，不同背景或規模的社區組織，亦可以考慮合作。