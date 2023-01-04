反修例︱被捕者最遲下月知被查進展　狄志遠引述蕭澤頤：歸為3類

反修例示威中逾萬人被捕，當中超過7,000人一直處於被調查階段，不知會否被落案檢控。新思維立法會議員狄志遠今日（4日）與警務處處長蕭澤頤會面，了解反修例案件調查情況，他引述對方指，最遲下個月作出決定，將分為檢控、繼續調查及銷案三類。據他理解，警方會通知當事人有關決定。



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歸為3類：檢控、繼續調查或銷案

狄志遠期望，在不涉及理大案件的6,000多名被捕者中，警方能至少就八至九成案件作出結論，毋須繼續調查：「如果超過10%以上需要繼續調查，我就覺得好驚訝。」狄志遠稱，警方已經調查了反修例案件近三年，絕大部分案件應該能夠分辨屬有足夠理據檢控、抑或證據不足，期望警方能就八至九成案件作出結論。他說，大部分嚴重個案已經上庭，希望警方寬鬆處理較輕微或證據含糊的個案。

狄：除理大個案 續查案件不應超過一成

狄志遠指，蕭澤頤理解被捕者在未清楚警方決定時，難以規劃未來，據他理解，警方會向當事人交代決定。一同參與會面的新思維副主席黃俊瑯引述蕭指，在涉及理大衝突的900人中，不同案件的程度或類型不同，警方會逐一審視，他說理大衝突中很多被捕者並非直接參與暴力行為，希望能夠寬鬆處理。

狄志遠說，會上與警方討論如何與年輕人建立關係，建議鼓勵更多年輕人參與少年警訊，讓年輕人參與社區建設，增強他們的歸屬感。他引述蕭澤頤指，會鼓勵年輕人參與少年警訊中央層面的工作，新思維對此表示歡迎。