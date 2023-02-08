土耳其地震｜陳國基：搜救隊逗留期未有定案　若需要不排除再派員

土耳其東南部周一（6日）發生7.8級大地震，當地與鄰國敘利亞都成為重災區，兩國死亡人數合計已升破1.1萬人。香港特別行政區政府今日（8日）派出保安局、消防處、入境事務處和衞生署等60人組成的搜救隊，今晚出發前往土耳其，協助地震災場的搜救工作。

署理行政長官陳國基表示，多個部門於短時間內組成搜救隊，向自願參與搜救的人員致祟高謝意及敬意，已鼓勵他們需要爭分奪秒救人，亦要注意安全。至於搜救隊逗留多久暫時沒有定案，如接獲搜救隊任何需要例如器材等，不排除會再派人員到當地協助。



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署理行政長官陳國基今晚與保安局局長鄧炳強等人到機場為搜救隊送行。陳國基表示，最近土耳其及敘利亞嚴重地震數以千計人數傷亡，陳向受難家屬致以慰問及哀悼，又表示收到土耳其領事館求助，希望港府能提供協助。多個部門於短時間內組成搜救隊，出發到當地搜救。搜救隊由一名副消防總長帶領59名成員，分別來自保安局、入境處、消防處、衞生署醫生及護士等，並帶備生命探測器、混凝土切割工具。

陳國基表示多個部門於短時間內組成搜救隊，向自願參與搜救的人員致祟高謝意及敬意。（林振華攝）

陳國基指已於今午到土耳其領事館簽署弔唁冊，並向總領事傳達派員搜救消息，總領事亦表示感謝港府幫助，陳認為今次搜救行動有意義，亦能發揮最大互助精神，不只限於國內而是能發揮至其他國家。陳又表示向自願參與搜救的人員致祟高謝意及敬意，並已鼓勵他們需要爭分奪秒救人，亦要小心安全，因地震過後有一定危險性，例如建築仍未穩定有倒塌危險。陳國基期望收到搜救隊的好消息，同事亦會於香港繼續支援，搜救隊逗留多久暫時沒有定案，因需要視乎當地情況，如接獲搜救隊任何需要例如器材等，不排除會再派人員或專家到當地協助。

陳國基向搜救隊代表授旗。（林振華攝）

陳國基又指從土耳其總領事得知，災區有超過1萬棟建築物倒塌，是次搜救任務希望能幫助救出被埋的災民。陳又指入境處目前沒有收到香港人在當地求助，亦沒收到香港人在當地遇難，如市民需協助，可聯絡致電入境事務處「協助在外香港居民小組」。