失業率｜最新跌0.1個百分點至3.4%　連跌9個月至三年前疫情初水平

政府統計處今午（16日）公布，2022年11月至2023年1月的最新失業率為3.4%，較上次公布的3.5%下跌0.1個百分點，3.4%的水平也正是2019年11月至2020年1月、即疫情前至初期的水平。而最新失業人數為11.8萬人，較上次公布的12.6萬人減少7,600人。



（資料相片／路透社）

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失業人數減少7,600至11.8萬人

政府統計處公布，最新失業率為3.4%，較2022年10月至12月的3.5%，下跌0.1個百分點。失業人數則減少7,600人至11.8萬人。

就業不足率同跌0.1個百分點

最新的就業不足率為1.4%，同樣較2022年10月至12月的1.5%，下跌0.1個百分點。就業不足人數並由5.5萬人下跌至5.2萬人，減少約3,200人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，失業人數減少7,600人至118,400人，按行業分析，大多數其他行業的失業率也下跌，尤其是建造業。與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的最新失業率，也較上次公布下跌0.2個百分點至4.5%。其中零售業的失業率下跌0.4個百分點至4.2%，餐飲服務活動業的失業率微跌0.1個百分點至4.9%。

孫玉菡指，失業及就業不足情況繼續改善，展望未來，孫玉菡說隨着經濟活動從疫情中逐漸復常，加上香港與內地恢復全面通關，入境旅遊反彈，勞工市場情況在未來數月應會進一步改善。