招聘會｜七旬翁疫下失業　盼多找一份兼職幫補：身體頂唔順全職喇

勞工處今日（22日）起一連兩日在旺角麥花臣場館舉行中高齡就業新里程招聘會，每日各20多間機構在會場設置櫃位。有年逾40歲的媽媽因照顧子女已脫離全職工作六年，如今見疫情回穩且子女已升中學，故盼重歸社會，找到全職工作。不過，有靠領領取生果金及炒散度日的70歲老伯，找兼職願望落空，嘆招聘會「幫唔到手」。



會場人流稀疏 求職者集中排百貨及食品業

招聘會上午11點開始，現場所見，當日中午人流整體較稀疏。現場共27間機構參展，其中食品及餐飲類共8間，有保安需求的機構共3間。除個別百貨公司及餐飲公司攤位前有七八名人士在排隊外，其他則較冷清。勞工處回覆指，截至上午11點45分，入場人數為204人。

今年42歲的楊女士（右二）亦在一田百貨的求職隊伍中等待，想憑藉過往銷售員經驗，找全職銷售員工作。（劉夢婷攝）

42歲媽媽為湊小朋友只做兼職 盼找全職售貨員工作

42歲的楊女士在求職隊伍之列，表示「今日經過黎睇下」，目標則是找一份全職工作，「之前為咗湊小朋友，淨係做兼職，已經6年冇返過全職。」如今孩子已升上中學，楊女士想憑藉過往銷售員經驗，找全職售貨員工作。

防疫產品公司半年前突執笠 七旬失業長者冀找兼職幫補

蔡伯今年70歲，一個鐘頭左右便問了5間公司。由於年事已高腿腳退化，正坐在一旁休息。他表示，原本靠領取生果金、做送貨員及清潔工兩份兼職度日。然而今年3月，「我返送貨嗰間防疫產品銷售公司執咗笠」，他只能一邊在夜晚做三小時清潔工，一邊尋找可在下午做五個鐘頭左右的兼職。「我身體頂唔順，唔做全職喇。」

70歲蔡伯嘆今日的招聘會「幫唔到手」，因兼職工作太少，且不少公司更偏向較年輕的員工，「因為佢哋做嘢都快手快腳」。（劉夢婷攝）

然而疫情下始終求職艱難，蔡伯嘆今日的招聘會「幫唔到手」，因兼職工作太少，且不少公司更偏向較年輕的員工，「因為佢哋做嘢都快手快腳」。

餐飲公司料入境限制放寬至估計0+7 旅客增生意可升三成

本港疫情趨緩，有不願透露姓名的餐飲業人士表示，受疫情影響生意變差，不少員工轉行。即使如今「市道恢復少少」，但生意僅回升5%，不算樂觀。但第五波高峰後社交距離措施放寬，店面客流增加，需補返一成員工。該名人士還表示，「疫情前淨係遊客都可帶來三成生意。」對於有消息指政府最快下周公布入境檢疫0+7安排，他表示定會對生意額有幫助，但今日招聘會未為將來做進一步打算。

諾亞方舟渡假酒店是全場兩日內唯一一間酒店類機構，人力資源主管盧女士表示，招聘崗位中九成為全職，僅清潔員請兼職。（劉夢婷攝）

諾亞方舟渡假酒店是全場兩日內唯一一間酒店類機構，人力資源主管盧女士表示，招聘崗位中九成為全職，僅清潔員請兼職。她表示「疫情下酒店更難做，招人難度大佐。」希望提供更多就業機會給中高齡人士。

全場逾3800職位空缺 八成為全職

勞工處回覆《香港01》查詢指，當日截至上午11點45分，入場人數為204。（劉夢婷攝）

為期兩日的招聘會合共由約50間機構提供逾3800個職位空缺，包括屋宇工程技術主任、助理工程師、廚師、小巴司機、健康服務員、保安員、烘焙師、客戶服務主任及文員等。其中八成為全職，大部分月薪介乎11000至22000元。逾九成五職位空缺學歷要求為中六及以下，約六成五職位空缺無需相關工作經驗。