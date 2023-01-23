兔年︱市建局深水埗兼善里大掃除　招失業居民任清潔隊　發放津貼

今日（23日）大年初二，市區重建局行政總監韋志成發表網誌稱，在農曆新年前夕，他前往深水埗兼善里項目，了解市建局夥拍地區組織在該處進行的歲晚大掃除行動，為項目內衞生環境較差的樓宇，全面清潔樓梯、走廊和天台等公用地方，並提供照明。



韋志成指，項目範圍內共有21幢樓宇，涉及90個街號，樓齡普遍超過60年，公用地方缺乏管理，因此藉著歲晚大掃除為多幢樓宇進行關懷社區服務，預計惠及1400多個家庭，期間亦與合作的地區組織招募超過80名居住在項目範圍或深水埗區內，正失業或開工不足的居民擔任清潔隊成員，並向他們發放津貼。



市區重建局行政總監韋志成（右）到訪深水埗兼善里與業主交流，有業主讚揚清潔行動大幅改善居住地方的衞生環境。（市建局網誌）

兼善里項目由開展至清拆重建需要大約4至5年

市建局在前年9月啟動兼善里項目，將老舊殘破的樓宇和附近未被善用的政府土地和社區設施一併納入作重整規劃。韋志成指，項目規模龐大，規劃上涉及修改毗鄰體育館和周邊土地的用途，在收購及安置工作方面，需要收購的單位超過800個，加上項目內有不少劏房，涉及調遷的家庭達到1,400多戶。因此，相關規劃、審批、收購和安置等工作，需要較長時間處理，預計項目由開展至清拆重建需要大約4至5年。

大掃除行動惠及逾1400家庭

韋志成指，由於項目仍在等待審批，市建局沒有業主的法定身分參與樓宇管理事宜，而項目內的業主普遍年老和缺乏組織能力，沒有成立法團或法團已停止運作多年，以致樓宇的公用地方缺乏管理。因此，市建局藉著歲晚大掃除的傳統，夥拍地區組織在農曆新年來臨前，為項目內多幢樓宇進行一系列關懷社區服務，從改善樓宇公用地方環境整潔、安裝照明系統，以至協助部分有需要的住戶清潔單位等，讓居民有一個安全、衞生的居住環境，迎接新年，這些服務預計惠及1,400多個家庭。

招募逾80名區內正失業或開工不足的居民擔任清潔隊成員

同時，市建局與合作的地區組織招募超過80名、居住在項目範圍或深水埗區內、現正失業或開工不足的居民，擔任清潔隊成員，並向他們發放津貼，幫補他們家計之餘，亦讓他們發揮助人自助精神。